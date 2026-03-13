Z世代求職「爸媽代打」？ 調查：2成父母直接聯絡老闆

年輕求職者面試時不只帶履歷，竟然把爸媽也一起帶進職場！一份2026年調查顯示，有部分Z世代在找工作時過度依賴父母協助，甚至有人請父母打電話給公司敲面試，讓不少企業主管當場傻眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，線上職涯平台Zety針對1001名Z世代（約1997-2012年出生）進行調查，結果顯示，有44%的年輕人會請父母幫忙撰寫履歷或自傳；還有21%的人請父母直接聯絡企業或招募人員，替自己詢問職缺。更驚人的是，受訪者中有20%的父母會陪同孩子參加面試，甚至有10%的父母直接替孩子和公司談薪資。

這股現象在社群媒體引發熱議。一名招聘主管就在影片中直言：「Z世代，請不要讓你媽媽來我的辦公室。」這名女網友嚴肅表示，如果連面試都需要父母介入，那可能代表還沒準備好進入職場。她強調，企業想要的是能獨立溝通、解決問題的員工，而不是需要父母出面安排工作機會的人。

一名美髮沙龍業者也分享，自己曾遇過一名20歲求職者帶媽媽一起參加面試，雖然能理解家長支持孩子的想法，但這樣的做法還是讓她感到十分意外。不少網友留言表示，只要看到這種情況，大概就會直接淘汰對方。也有人認為「這是很明顯的警訊」，代表求職者根本不適任。