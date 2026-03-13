聽新聞
0:00 / 0:00
禁止AI生成性化不雅影像 歐洲國家支持
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的人工智慧（AI）聊天機器人Grok生成性化不雅影像，引發強烈反彈。歐洲聯盟各國今天支持禁止AI系統運用深偽技術生成這類不雅內容。
法新社報導，歐盟輪值主席國賽普勒斯的發言人表示，歐洲大使們已經同意「針對非自願產生的性和私密內容，以及兒童性虐待素材的相關行為」予以禁止。
這項禁令由歐盟會員國及歐洲議會（EuropeanParliament）提出，作為修訂歐盟全面性AI規範的一環。
歐洲議會相關委員會定於18日表決通過該項禁令。
推動禁令的歐洲議會議員拉戈丁斯基（SergeyLagodinsky）表示：「不只是像Grok這樣的個別醜聞問題，重點在於我們準備給AI多少權力貶抑人的人格或地位。」
社群平台X用戶可以使用Grok。X於1月曾表示，對於兒童及女性性化深偽影像採取「零容忍」政策。X並於引發強烈反彈後表示已經實施相關措施，將阻止再度生成此類圖像。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。