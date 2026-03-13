禁止AI生成性化不雅影像 歐洲國家支持

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的人工智慧（AI）聊天機器人Grok生成性化不雅影像，引發強烈反彈。歐洲聯盟各國今天支持禁止AI系統運用深偽技術生成這類不雅內容。

法新社報導，歐盟輪值主席國賽普勒斯的發言人表示，歐洲大使們已經同意「針對非自願產生的性和私密內容，以及兒童性虐待素材的相關行為」予以禁止。

這項禁令由歐盟會員國及歐洲議會（EuropeanParliament）提出，作為修訂歐盟全面性AI規範的一環。

歐洲議會相關委員會定於18日表決通過該項禁令。

推動禁令的歐洲議會議員拉戈丁斯基（SergeyLagodinsky）表示：「不只是像Grok這樣的個別醜聞問題，重點在於我們準備給AI多少權力貶抑人的人格或地位。」

社群平台X用戶可以使用Grok。X於1月曾表示，對於兒童及女性性化深偽影像採取「零容忍」政策。X並於引發強烈反彈後表示已經實施相關措施，將阻止再度生成此類圖像。