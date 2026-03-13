醫師警告「這些習慣」會加速老化 抽菸、失眠都上榜

不少人以為老化是年紀到了自然發生，但美國一位醫師近日受訪表示，其實生活中有許多生活習慣，都會悄悄「加速身體老化」。

醫師普里塔（Joseph Purita）是醫療機構PUR-FORM的醫療總監。他接受《紐約郵報》（New York Post）訪問表示，抽菸、睡眠不足與長期壓力等常見習慣，會讓人體細胞承受額外負擔，使生物年齡比實際年齡更快增加。

普里塔表示，這些壞習慣會造成身體慢性發炎、氧化壓力、荷爾蒙失衡、粒線體功能受損等，久而久之，身體的修復能力就會下降，老化速度也會被「踩油門」。

他點名幾種最常見的壞習慣，其中排名第一的就是抽菸。無論是傳統香菸、電子菸或其他含尼古丁產品，都會破壞DNA並傷害血管系統。普里塔建議想改善的人可以先設定戒菸日期，或透過尼古丁替代療法逐步減量。

飲食習慣同樣關鍵。高糖與高加工食品容易引發發炎反應並干擾腸道菌群。他建議嘗試「加一減一」原則：每餐多加入一種植物性食物，例如水果、蔬菜或堅果，同時減少一樣加工食品。

久坐不動則是另一大元凶。缺乏運動會增加心血管疾病風險並造成肌肉流失。普里塔建議，每坐一小時就起身活動3到5分鐘，例如簡單走動或伸展，並逐漸增加到每週150分鐘中等強度運動。

睡眠不足也會讓身體修復機制失調，導致荷爾蒙混亂與發炎增加。醫師建議每天固定起床時間，睡前30到60分鐘避免滑手機或使用螢幕。

此外，長期壓力、過量飲酒與社交孤立也會加速老化。高壓會讓皮質醇長期偏高，削弱免疫力；過度飲酒與肝病、癌症與神經退化相關；而孤獨感則被研究認為與較高死亡率有關。

好消息是，改善其實不需要一次大幅改變生活。普里塔建議先從三件事開始：戒菸、建立穩定睡眠時間，以及每天到戶外散步。他表示，即使只是小幅調整，也能逐漸降低發炎反應並減緩細胞老化。

普里塔強調，大型長期研究顯示，每多養成一個健康習慣，例如規律運動、均衡飲食與良好睡眠，死亡風險都會顯著下降。換句話說，只要開始改變，身體往往比想像中更快回報。