BTS回歸演唱會在即 首爾市府查獲18間違規飯店

首爾市政府今天表示，為了因應防彈少年團（BTS）21日將於光化門舉行的演唱會，近期對周邊飯店進行突擊檢查，包括是否有營業執照、遵守收費標準等，並查獲18間飯店違規。

首爾市政府今天發布新聞稿表示，自BTS確定要在光化門舉行回歸演唱會，首爾市政府即持續對鐘路區和中區的住宿設施進行檢查，並實施穩定客房價格措施。其中在2月25日至3月4日期間對光化門附近的83家住宿業者展開突擊檢查，並查獲有18間違規。

市政府表示，今年2月2日至4日期間，公共衛生檢查人員已對569家飯店進行檢查，發現部分飯店未明示客房價格表和營業執照，因此再次展開突擊檢查。根據「公共衛生管理法」規定，住宿業經營者應在飯店內及前台分別張貼營業執照和客房價格表，並遵守收費標準。

市政府表示，共有18家飯店被發現違規，首爾市民生司法警察局將對這18家飯店立案調查。根據調查結果，違規飯店可能被處以最高6個月有期徒刑或最高500萬韓元罰款。市政府還將針對未明示客房價格表的飯店，向主管機關申請行政處分。

首爾市民生司法警察局局長邊京玉（音譯）表示，「在BTS演出當天到來之前，我們將重點檢查並調查飯店等設施的違規經營行為，以防止為觀看BTS回歸演出而訪問首爾的外國遊客遭受損失或感到不便。」