台灣女童澀谷遭撞飛 澳洲最壯男親身實測結果曝：很失望

聯合新聞網／ 綜合報導
日本「撞人族」常在東京池袋、澀谷，大阪心齋橋、道頓堀等人流密集區域出沒，圖為澀谷街頭。 美聯社資料照
日本「撞人族」常在東京池袋、澀谷，大阪心齋橋、道頓堀等人流密集區域出沒，圖為澀谷街頭。 美聯社資料照

日前一名台灣女童日本東京澀谷十字路口拍照時，遭女子惡意衝撞，當場被撞倒噴出鏡頭外，影片在網路上曝光後引發國際網友憤怒與討論。近日有「澳洲最強壯男人」之稱的知名大力士威廉斯（Eddie Williams）也親自到現場實測，沒想到結果卻讓他相當失望，因為根本沒人敢撞他。

回顧這起事件，一名台灣媽媽帶著女兒到澀谷旅遊，當時小女孩在人行道上開心擺姿勢，準備讓媽媽拍照，不料後方突然出現一名身穿藍色大衣的女子，直接大力撞向小女孩，導致她當場跌倒、整個人消失在鏡頭外。更令人傻眼的是，該女子一路行走時不斷與路人碰撞，途中還撞到另一名小孩，但她始終沒有回頭，直接離開現場。

影片在社群平台曝光後迅速引發熱議，甚至被轉發到X，許多網友紛紛為女童抱不平，也質疑是否出現刻意衝撞他人的「撞人族」。

對此，身高196公分、體重超過190公斤的威廉斯日前也親自到澀谷路口拍攝實測影片，只見他站在人群中準備體驗「被撞」，但周圍路人卻紛紛繞開他前進，彷彿形成「摩西分海」般的畫面，完全沒有人敢靠近。

這樣的結果讓他失望地表示：「原本想完整體驗一下，看來這只針對小個子的人（Disappointed went for the full experience it's only for small people）。」並直言那些人似乎只會挑看起來比較弱勢的人下手。

影片短短一天便吸引數十萬次觀看，網友也紛紛留言，「我身高180在日本從來沒有被撞過，那些人只會挑女性或兒童攻擊」、「誰撞誰休克」、「他們不會挑高大的人撞」、「恐懼來自火力不足」、「這個撞了自己會噴飛」、「撞人族是壞不是傻，她看到前面有一台超級大卡車，她不會傻傻撞上去的」、「所以長得大隻真的很有優勢」。

日本 女童 澀谷





