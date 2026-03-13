快訊

印度90歲婦遭4男闖住家性侵企圖殺害！女兒竟擔心「家醜外傳」未送醫

香港01／ 撰文：田中貴
圖為受害者示意圖。圖／AI生成
圖為受害者示意圖。圖／AI生成

印度發生恐怖性侵案。1名年紀約90歲老婦獨自留在農村木屋家中，突有4名蒙面男賊闖入，用布塞口毆打性侵，完事後打算連人帶床扔到附近井內，任由老婦自生自滅，卻因聽到其他人發出的異響，4人直接逃走。受害人暴露在戶外大約12小時，直到翌日才被其他人發現。

老婦身上有多處傷痕，下體流血，負傷通知住在附近的女兒，女兒卻因擔心家醜外傳，自行買藥為母親處理，但其傷勢沒有好轉，最終將母親帶到醫院接受治理，同時報警求助。警方接報後成立特別調查小組，循性侵方向調查，同時懸賞1萬盧比（約3456新台幣），希望有人提供嫌犯線索。

受害人被丟到戶外奄奄一息長達大約12小時，直到翌日（6日）早上，其他人到農田時見到受害人渾身是血，於是上前援助。受害人通知住在鄰村的女兒後，女兒聞訊趕至，發現母親身上有多處傷痕，私處重創流血，於是為她清理血跡，同時擔心家醜外傳而沒有報警，只自行到藥房購買藥膏和繃帶為母親處理。由於母親傷勢沒有好轉，所以女兒同日多次到藥房買藥，負責人大感奇怪，得悉事件後建議將傷者送院。

眼見母親傷勢嚴重，同日晚上大約10時，女兒才將母親送到醫院接受治療，翌日（7日）凌晨約2時，受害人轉送到較大型醫院，醫院職員見到其受傷情況，建議家人報警，幸老婦經治理後已脫離危險，目前情況穩定。

當地警方經調查後，發現受害人住所在案發前數天前曾遭到盜竊，卻沒有偷走任何物件，不排與今次性侵案是同一批人所為。警方根據《印度正義法典》第70條「性侵」進行調查，成立1個由副警司領導的特別調查小組，同時派出3個小組追緝4名涉案男子，警方同時懸賞1萬盧比（約3456新台幣），希望有人提供線索協助調查，同時強調將會加強巡邏偏遠農村地區。

文章授權轉載自《香港01》

印度 性侵

是炒作還是真相？氣候門事件中科學家與懷疑論者的角力戰

本文為費歐娜．福克斯《是炒作還是真相? 媒體與科學家關於真相與話語權的角力戰: 從基改食品、動物實驗、混種研究、疫苗爭議到疫情報導的製作》（2025，商周出版）內容節選。

印度90歲婦遭4男闖住家性侵企圖殺害！女兒竟擔心「家醜外傳」未送醫

智利建築師拉迪奇獲2026普立茲克建築獎 蓋「脆弱建築」啟迪人類思考

建築界最高榮譽普立茲克建築獎12日晚間公布，60歲智利建築師斯米爾揚·拉迪奇·克拉克(Smiljan Radić Clarke )拿下 2026 年普立茲克建築獎。拉迪奇念大學建築系時未通過畢業考，此一打擊卻促使他轉往威尼斯學習歷史與四處旅行，從而改變對建築的看法。「思想寓於事物之中。」他談及自己的建築理念：「我一直在試圖建構環境，啟迪他人進行新的思考」。

30噸巨石衛城環繞 義大利阿拉特里封存中世紀氛圍

在義大利中部，有個被30噸巨石衛城環繞的古城阿拉特里，完美封存了中世紀氛圍。此處衛城被視為歐洲保存最佳的防禦城牆之一，這...

癌末婦拒向病魔低頭 賣自家製餅乾籌醫療費感動網友

不幸罹患癌症，還要面對家庭經濟壓力，可謂雪上加霜！馬來西亞1名女子確診癌症第4期，而她育有1個年紀尚幼孩子，加上丈夫從事低收入工作，單靠對方收入不足以應付治療開支，但即使是癌症末期，她都未有放棄，選擇販賣自家製餅乾，賺取微薄收入負擔醫藥費。她亦積極進行化療，保持樂觀心態，堅信總會戰勝病魔，不少網友則為她送上祝福，「祝她早日康復」。

24歲女遭外送員性侵拍片 冒險作餌配合警方再引淫狼上鉤

馬來西亞發生離譜性侵案。當地一名送貨員在協助女客人搬家後，藉故進入其房間性侵，之後更拍片威逼口交，同時恐嚇若然她呼救便會被殺。被害人擔心人身安全只好就犯，最後更被要求笑著合照。她事後報警求助，又以自身做餌聯合警方，以要求親眼看見對方刪片為由，邀約送貨員會面，警方則埋伏伺機出動，雙方在馬路展開追逐戰，送貨員最終被逮捕。

