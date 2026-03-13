印度90歲婦遭4男闖住家性侵企圖殺害！女兒竟擔心「家醜外傳」未送醫

印度發生恐怖性侵案。1名年紀約90歲老婦獨自留在農村木屋家中，突有4名蒙面男賊闖入，用布塞口毆打性侵，完事後打算連人帶床扔到附近井內，任由老婦自生自滅，卻因聽到其他人發出的異響，4人直接逃走。受害人暴露在戶外大約12小時，直到翌日才被其他人發現。

老婦身上有多處傷痕，下體流血，負傷通知住在附近的女兒，女兒卻因擔心家醜外傳，自行買藥為母親處理，但其傷勢沒有好轉，最終將母親帶到醫院接受治理，同時報警求助。警方接報後成立特別調查小組，循性侵方向調查，同時懸賞1萬盧比（約3456新台幣），希望有人提供嫌犯線索。

受害人被丟到戶外奄奄一息長達大約12小時，直到翌日（6日）早上，其他人到農田時見到受害人渾身是血，於是上前援助。受害人通知住在鄰村的女兒後，女兒聞訊趕至，發現母親身上有多處傷痕，私處重創流血，於是為她清理血跡，同時擔心家醜外傳而沒有報警，只自行到藥房購買藥膏和繃帶為母親處理。由於母親傷勢沒有好轉，所以女兒同日多次到藥房買藥，負責人大感奇怪，得悉事件後建議將傷者送院。

眼見母親傷勢嚴重，同日晚上大約10時，女兒才將母親送到醫院接受治療，翌日（7日）凌晨約2時，受害人轉送到較大型醫院，醫院職員見到其受傷情況，建議家人報警，幸老婦經治理後已脫離危險，目前情況穩定。

當地警方經調查後，發現受害人住所在案發前數天前曾遭到盜竊，卻沒有偷走任何物件，不排與今次性侵案是同一批人所為。警方根據《印度正義法典》第70條「性侵」進行調查，成立1個由副警司領導的特別調查小組，同時派出3個小組追緝4名涉案男子，警方同時懸賞1萬盧比（約3456新台幣），希望有人提供線索協助調查，同時強調將會加強巡邏偏遠農村地區。

延伸閱讀：

中學女生課室內遭4男生強姦！馬國月內第2宗校園輪姦 不雅片流傳

混沌少年時星洲版！16歲少年衰十一兼輪姦偷竊傷人 被控24項罪名

文章授權轉載自《香港01》