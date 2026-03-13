夫妻開放式關係竟讓感情更好？ 調查稱7成伴侶更親密

美國一項最新調查顯示，有不少人願意在伴侶同意的情況下嘗試「開放式關係」。有部分情侶或夫妻甚至坦承，在嘗試開放式關係以後，感情不但沒有被破壞，還有超過七成的人覺得情感連結更強、性生活也更加滿意。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這份調查由關係與親密互動平台Wifey進行，研究團隊訪問了超過1000對處於穩定關係中的伴侶，發現一種稱為「辣妻」（hotwifing）的關係模式，有越來越多人嘗試。

「辣妻」是一種雙方知情並同意的非單一伴侶關係，女性在伴侶同意支持下，與其他對象發展親密互動。調查結果顯示，有71%的受訪者表示，在嘗試這種關係模式後，與伴侶的情感連結反而變得更緊密；同樣比例的人也認為，這樣的經驗讓兩人的親密關係有所提升。

調查人員指出，這類關係與外遇最大的差別，就在於「事前的溝通」。在伴侶和他人發生關係前，兩人就會先討論好界線、規則與期待，而這些坦承且深入的溝通，才是讓關係升溫的關鍵。

調查也顯示，在考慮這種模式的伴侶中，有71%認為必須先建立中度到高度的信任，才會開始討論相關可能性。另有76%的受訪者表示，這樣的關係更重視情感誠實，而不只是表面的刺激或新鮮感。調查還發現，約74%的伴侶認為，過程中的期待與想像，甚至比實際經驗本身還令人興奮。

性學專家塔拉醫師（Dr. Tara）指出，成功嘗試開放式關係的伴侶，往往比一般伴侶花更多時間討論界線、情緒與期待。她認為，真正讓關係變得更穩固的，其實是這種高度的情感理解與溝通能力。