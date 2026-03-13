人際壓力也會傷身 研究：麻煩人物讓細胞老化加速

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現長期處在人際壓力下會造成身體老化。示意圖／ingimage
你身邊有讓人心累的人嗎？一項最新研究發現，長期與「麻煩製造者」或讓人心累的人相處，可能讓人體細胞老化速度增加約1.5%。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約大學社會學教授李秉奎（Lee Byungkyu，音譯）是這項研究的主要作者。他和研究團隊分析後發現，如果一個人長時間受到身邊某些人的壓力影響，細胞的老化速度就可能變得更快。

研究團隊分析了美國印第安納州超過2000名受試者的健康資料。受試者需要回顧過去六個月的人際關係，評估自己的健康狀況，同時回答生活中是否有人經常讓自己感到困擾或壓力。

研究中把這類人稱為「hasslers」，意思是經常讓別人感到困擾、增加壓力的人，像是愛找麻煩的親戚、難搞的同事或總是製造問題的朋友。研究結果顯示，生活圈中有這類的人，讓受試者的細胞每過一年，就老化約1.015個生物年齡。

專家透過採集受試者的唾液樣本，藉由DNA中的表觀遺傳標記分析老化速度。結果顯示，「麻煩人物」帶來的壓力，在生理上與金錢壓力和工作過勞等慢性壓力幾乎一樣嚴重。長時間待在這樣的人周圍，可能導致身體慢性發炎、免疫系統下降，甚至增加心血管疾病風險。

研究共同作者派瑞（Brea Perry）表示，即使老化速度只增加一點點，長時間累積後也可能產生明顯影響。研究也發現，如果麻煩來源是家人，影響往往更明顯，其中最常見的對象是父母或子女。受試者中約有30%的人表示，自己身邊至少有一位這樣的「壓力人物」。

值得注意的是，女性比男性更常認為生活中有這類人。研究作者認為，女性通常在人際關係中投入更多情感，所以也更容易察覺並承受他人的問題與壓力。不過研究作者也提醒，人際關係並不一定只會帶來負面影響，良好的人際連結反而能降低失智症風險、延長壽命。真正重要的是學會設定界線。

壓力 人際關係 老化

