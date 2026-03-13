每天一顆綜合維他命可能讓人「變年輕」？ 研究：細胞老化速度變慢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現服用綜合維他命能延緩DNA老化速度。示意圖／ingimage
一項最新研究發現，每天吃一顆綜合維他命，就可能延緩身體老化速度。科學家發現，連續服用兩年的長者，在細胞層級的老化速度明顯減緩，相當於讓生物年齡「回春」四個月。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由麻省總醫院布里格姆分院（Massachusetts General Brigham）的研究團隊進行，已發表於醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）。研究人員分析近1000名平均約70歲的健康成年人，透過抽血檢測DNA變化，觀察身體的實際老化速度。

人體隨著年齡增長，細胞會逐漸受損並釋放引發發炎的化學物質，同時修復能力也會跟著下降。長期下來，罹患癌症、失智症或心臟病的風險就會提高。這也是慢性疾病常在中年後浮現的原因。

研究團隊利用「表觀遺傳時鐘」（Epigenetic Clock）作為老化評估工具，透過DNA甲基化的變化來計算生物年齡。受試者在研究開始、一年後與兩年後都接受檢測。結果顯示，每天服用綜合維他命的人，在五種不同的DNA老化指標上都出現較慢的老化速度，效果在「原本老得比較快」的人身上尤其明顯。研究人員指出，這代表綜合維他命或許能幫助維持健康老化，而且不但容易取得，服用也很方便。

一般綜合維他命通常包含維生素A、C、D、E與多種B群，以及鋅、鎂、鐵等礦物質，用來補足日常飲食可能缺乏的營養。營養專家也建議，65歲以上長者每天補充10微克維生素D，有助於維持骨骼與肌肉健康。

不過研究人員也強調，這項研究觀察的是DNA老化指標的變化，並未直接證明可以延長壽命或降低疾病風險。

