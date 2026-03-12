快訊

癌末婦拒向病魔低頭 賣自家製餅乾籌醫療費感動網友

香港01／ 撰文／桃樂斯
女子住在大樓3樓，因為沒有電梯，每次化療後需要步行多層樓梯回家。 圖／擷取自臉書@Chee Heng Kuan
女子住在大樓3樓，因為沒有電梯，每次化療後需要步行多層樓梯回家。 圖／擷取自臉書@Chee Heng Kuan

不幸罹患癌症，還要面對家庭經濟壓力，可謂雪上加霜！馬來西亞1名女子確診癌症第4期，而她育有1個年紀尚幼孩子，加上丈夫從事低收入工作，單靠對方收入不足以應付治療開支，但即使是癌症末期，她都未有放棄，選擇販賣自家製餅乾，賺取微薄收入負擔醫藥費。她亦積極進行化療，保持樂觀心態，堅信總會戰勝病魔，不少網友則為她送上祝福，「祝她早日康復」。

關志庭為馬來西亞知名善心人士，人稱馬鈴薯叔叔，經常出手協助弱勢社群。他近日在facebook帳號分享，指當地1名女子確診末期癌症，但因為家中經濟拮据，丈夫在餐廳廚房內工作，收入低微，加上她育有一名6歲的兒子，缺乏多餘金錢支付治療癌症費用，他於是向對方捐贈900令吉（約台幣7286元），以助急應付眉之燃眉之眉。

關志庭透露，女子早期身體狀況尚可時，會推著手推車、裝滿自己做的蛋糕擺攤，但現在體力大不如前，即使她只是住在3樓，每次化療後都要花近45分鐘方能到家。雖然女子麵對病魔困擾身體虛弱，但她沒有放棄，反而改為在家做比較輕便的餅乾，以籌集醫藥費，因為她堅信總有一天會戰勝病魔，再次推著手推車到街頭賣蛋糕。

從關志庭上傳多張照片顯示，該女子住在3樓，或是大樓沒有電梯緣故，所以她需要步行多層樓梯返回家中，從背影可見女子表現吃力，需要靠扶手「借力」，中途亦需要停下稍作休息。另張照片顯示，女子早前用作裝蛋糕擺攤的紅色手推車，仍放置在大樓信箱旁地下，證明她相信只要積極治療，往後便能重拾健康，重新擺攤。

關志庭分享事件，呼籲社會大眾幫忙為女子祈禱，「希望她能奇蹟般康復」，又指對方目前最需要的是化療，所以會給予她支持和鼓勵。許多網友紛紛送上祝福，盼望女子早日擺脫病魔，「為她祈禱」、「祝她早日康復」。

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 癌症

