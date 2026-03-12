快訊

霸凌醜聞延燒、洛杉磯快閃餐廳遭抗議 Noma三星主廚再道歉宣布辭職

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
紐約時報踢爆Noma三星主廚雷澤皮過去的霸凌醜聞後，贊助商紛紛撤銷對洛杉磯快閃餐廳的支持，雷澤皮也於11日宣布離職。歐新社
紐約時報踢爆Noma三星主廚雷澤皮過去的霸凌醜聞後，贊助商紛紛撤銷對洛杉磯快閃餐廳的支持，雷澤皮也於11日宣布離職。歐新社

米其林三星餐廳Noma主廚雷澤皮（René Redzepi）11日宣布離開他於2003年共同創立的這家餐廳。紐約時報近日報導，加上網路流傳相關指控，雷澤皮在2000年代與2010年代期間霸凌員工。這些醜聞使得Noma在洛杉磯為期16周的快閃餐廳開幕蒙上陰影，當地11日出現抗議群眾，舉標語要求雷澤皮下台。

雷澤皮在Instagram發表聲明表示：「我一直努力成為更好的領導者，Noma多年來也採取重大措施，試圖改變內部文化。我明白這些改變無法修補過去造成的傷害。道歉本身並不足夠；我必須為自己的行為負責。在投入超過20年建立並帶領這家餐廳之後，我決定卸下職務。」

雷澤皮也在IG發布影片，含淚向餐廳員工致歉。

紐時獨立訪談約35名Noma前員工。這些人表示，雷澤皮在2009年至2017年間涉及職場霸凌，包括毆打員工、以廚房器具戳刺他們，甚至將人推撞到牆上。他們形容自己長期承受多層面的心理傷害，包括威嚇、羞辱身材與公開嘲諷。員工並指出，雷澤皮用自己在餐飲界的影響力，威脅讓他們在全球餐廳界遭到封殺，或讓他們的家人被遣返，甚至讓他們妻子丟掉在其他企業的工作。

此前數周，Noma前員工懷特（Jason Ignacio White）也收集多名前同事寄給他的職場霸凌指控，並在IG上發布相關內容，瀏覽次數已超過1700萬次。

消息傳出之際，Noma在洛杉磯推出快閃餐廳計畫，每人套餐定價高達1500美元（約新台幣4.8萬元），仍一位難求。雷澤皮7日已承認過去行為不當並為此道歉，但該聲明並未提出任何具體措施，包括如何對受害者及社會大眾負起責任。外界批評他只想著餐廳，企圖敷衍了事。然而，多家參與此次快閃活動的知名企業贊助商，包括凱迪拉克等，陸續撤銷對活動的支持，形成壓力。

至於雷澤皮離開對Noma的未來意味著什麼？他在貼文中寫道：「我們已經營運23年，我對我們的團隊、創意以及Noma前進的方向感到無比自豪。這個團隊將一起延續這段旅程，迎接在洛杉磯的駐點計畫。」但他並未公布接任人選。

霸凌醜聞使得Noma在洛杉磯為期16周的快閃餐廳開幕蒙上陰影。當地11日出現抗議群眾，舉標語要求雷澤皮下台。法新社
霸凌醜聞使得Noma在洛杉磯為期16周的快閃餐廳開幕蒙上陰影。當地11日出現抗議群眾，舉標語要求雷澤皮下台。法新社

