被爆料與人妻外遇 日本教長大致承認但不辭職

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本文部科學大臣松本洋平今天針對「週刊文春電子版」爆料他曾與已婚女性外遇，他就此致歉，「對於支持者與家人感到非常抱歉」，並承認報導內容大致屬實，但不打算辭職

週刊文春電子版11日披露，松本目前52歲，就任大臣前，曾經與已婚女性A子小姐發生婚外情（日文為不倫關係）。

松本2005年首度當選眾議員，在今年稍早的眾議院選舉為第7次當選眾議員，曾當過自民黨青年局長、經濟產業副大臣等，去年10月首度被延攬入閣，擔任日本首相高市早苗政府的文部科學大臣（相當於教育部長）。

私生活部分，他2014年結婚，育有兩個小孩。妻子曾經是日本人力公司保聖那的員工。

報導披露，松本與A子小姐多次在租賃會議室以及情趣旅館等地點密會，而松本會在秘書不在的週末，邀請A子小姐到眾議員會館內自己的房間。

「週刊文春」本月3日直接詢問他本人，並發送詢問信函給他，得到的回覆是「不回答有關私生活的問題」；而「週刊文春」告訴A子小姐松本的答覆後，A子小姐向「週刊文春」承認了這段「不倫」的事實。

朝日電視台引述「週刊文春」的報導指出，松本在COVID-19疫情期間的2020年到2022年外遇。

日本電視台（Nippon TV）報導，松本今天在眾議院的預算委員會被追問此事時主張，「（報導內容）是過去的事情」，大致承認內容屬實。

他也表示，「已經與妻子及家人講了很多，已經受到妻子非常嚴厲的斥責，她也已經接受我的道歉，家人之間已經理清楚了。」

對於「週刊文春」報導說他曾邀請外遇對象進入眾議院議員會館的房間，他解釋，「只是交流意見，普通交談，並未違反規定」。

針對是否辭職，他表示，「我會全力以赴履行職責，努力恢復信任」，言下之意就是不打算辭職。

而日相高市早苗則就此表示，「希望你在工作上努力報答，並盡全力履行職責」，無意撤換松本。

