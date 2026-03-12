AI分析鼠腦影像 可用於重建人腦掃描

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

動物大腦如何接受資訊？英國動物科學研究指出，人工智慧可分析老鼠的大腦活動並揭示動物如何感知世界，顯示出大腦處理資訊時所產生的特有詮釋。這項技術有望重建人腦掃描中的影像及其他感知，卻也可能引發隱私與神經安全的疑慮。

人工智慧分析鼠腦

衛報》報導，倫敦大學學院研究團隊運用紅外線雷射記錄老鼠視覺皮層的電子訊號，並藉由程式將這些神經反應轉化為具體的短片畫面。隨後，科學家利用人工智慧分析老鼠的大腦活動，並還原其所看見的動態影像。

據報導，這項技術旨在深入探索動物的感官認知，雖然目前還原出的影像較為模糊，但研究人員預期這能促進人類對不同物種的同理心，未來甚至有望應用於研究動物的夢境或幻覺。

目前，研究團隊正在設計方法，重建人腦掃描中的影像及其他感知。然而，專家也針對人類腦部隱私提出警告，若是未來技術能讀取大腦想像內容，將引發嚴重的倫理問題。

隱私安全有疑慮

ScienceAlert》報導，儘管這種「讀腦術」引發隱私方面的疑慮，但研究團隊強調，其核心目標是為了探索大腦如何轉化與解讀外界資訊。事實上，這項實驗揭示了內在認知與現實世界之間的差異，有助於深入理解大腦處理感官影像的獨特機制。

如今，這項工作仍處於初期階段，但隨著科技進步，科學家希望能揭露更豐富的動物感知，並獲得大腦更廣泛反應環境的新見解。

