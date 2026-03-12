快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

聽新聞
0:00 / 0:00

京都公車明年漲價！「觀光客票價」日人也不滿 通勤者反彈：差別待遇

聯合新聞網／ 綜合報導
京都市府決定將於2027年度中起調漲觀光客公車價格。圖/Ingimage。
京都市府決定將於2027年度中起調漲觀光客公車價格。圖/Ingimage。

喜歡去京都旅遊的民眾注意了！據日媒Merkmal報導，為解決因外國遊客爆量的「觀光公害」及營運成本攀升問題，京都市預計將於2027年度起，針對市區公車實施「市民優先票價」。

觀光客票價恐漲至400日圓

對台灣遊客最直接的影響便是現行單趟230日圓（約台幣46元）的均一票價，未來將調漲到「350至400日圓」（約台幣70至80元）。但京都市民票價將降至200日圓（約台幣40元）。市府希望透過這項「觀光客價格」來抑制過度擁擠，並將收益用於維持公車路線與改善司機待遇。

怎麼分辨市民與觀光客？

為了避免人工查驗導致公車誤點，京都市將全面採用數位辨識。市民必須綁定日本的數位身分證「My Number Card」與「交通IC卡」。乘車時只要刷綁定過的IC卡，系統就會自動扣200日圓；若使用未綁定的卡片或投現金（包含所有外國遊客），就會被收調漲後的票價。

居民的抱怨與「外縣市通勤通學者」的反彈

這項政策引發了在地人不小的反彈。部分京都市民雖然支持雙軌制，但也有不想去綁定卡片，要求市府開放「投現金讓司機人工辨識」的人。但反彈最劇烈的是「住在外縣市，但每天跨區到京都上班上學」的通勤族。他們抱怨自己每天為京都的經濟有所貢獻，卻要和觀光客一樣負擔高昂票價，痛批這根本是「差別待遇」。

今後的嚴峻課題

京都市府未來的首要挑戰，是必須盡快研擬配套措施，減輕跨區通勤族的交通負擔，以免造成勞動力流失的問題。此外，市府還得與當地的「民營公車」業者協商，若只有市營公車漲價，遊客勢必會全湧入票價便宜的民營路線，讓交通路網癱瘓。如何在取得觀光紅利與維持交通順暢間保持平衡，是京都市府面臨的考驗之一。

京都 觀光客 公車

延伸閱讀

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

遊日遇文化衝擊！歐洲情侶只吃超商三明治 美國人來3天變「咖哩狂熱粉」

富士山又出意外！外籍客硬闖「失足墜400公尺」命危 官方祭重罰擬推救援付費制

全自助＝可白吃？日男鑽漏洞爽吃萬元迴轉壽司 專家曝「重災區」在這

相關新聞

京都公車明年漲價！「觀光客票價」日人也不滿 通勤者反彈：差別待遇

喜歡去京都旅遊的民眾注意了！據日媒Merkmal報導，為解決因外國遊客爆量的「觀光公害」及營運成本攀升問題，京都市預計將於2027年度起，針對市區公車實施「市民優先票價」。

311東日本大震災15周年後：重回福島第一核電廠周邊現場

日本當地時間2011年3月11日14點46分發生的東日本大地震，隨後引發海嘯及福島第一核電廠事故，至今已經過了15年。當時共有1萬5901人罹難，直到現在仍有2519人行蹤不明，可以研判已在災害中喪生，只是至今仍找不到遺骨、或是辨識出遺骨身份，所以無法改為死亡。

巴黎最老牌米其林三星餐廳慘遭降級！37年傳奇中斷原因曝光

巴黎最古老的三星米其林餐廳「眾神的美饌」（L'Ambroisie）近日被米其林指南降級，這則新聞於2026年3月11日由《泰晤士報》報導，震驚法國美食界。這家位於巴黎孚日廣場（Place des Vosges）拱廊下的經典法式料理殿堂，自1988年起連續維持三星殊榮，是巴黎最悠久的三星餐廳，以莊嚴肅穆如博物館般的氛圍聞名，專注於傳統高級法國美食。餐廳在2015年曾接待時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與法國總統歐蘭德（François Hollande）等政要的晚宴，象徵其頂級地位。

瑞士公車起火6死5傷 疑男子自焚釀禍

瑞士一輛公車起火，造成6人死亡、5人受傷，警方懷疑是由一名男子自焚引起，但無跡象顯示這是恐怖主義行為

只愛這一款…他突迷上戰機引擎聲還落淚 竟是罕見失智症警訊

國外一名男子突然迷上聽戰鬥機的引擎聲，每當飛機飛過就會衝出屋外揮手，甚至還會感動落淚。不過原來男子突然改變了喜好，竟然是罕見失智症的症狀，也讓男子成為醫學期刊的特殊病例。

月入43萬淪階下囚！韓咖啡廳老闆誤信打工 荒地挖出1物遭判刑3年

誤信網路打工，恐為此背上前科！南韓一名男子分享，過去經營咖啡店因碰上疫情，生意大受影響只能硬著頭皮貸款，後來被逼急了，竟誤信網路上看到的「高薪打工」詐騙。他透露，原以為只是將物品轉交到指定地點，不料到目的地後竟是一片荒地，雇主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。