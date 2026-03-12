京都公車明年漲價！「觀光客票價」日人也不滿 通勤者反彈：差別待遇

喜歡去京都旅遊的民眾注意了！據日媒Merkmal報導，為解決因外國遊客爆量的「觀光公害」及營運成本攀升問題，京都市預計將於2027年度起，針對市區公車實施「市民優先票價」。

觀光客票價恐漲至400日圓

對台灣遊客最直接的影響便是現行單趟230日圓（約台幣46元）的均一票價，未來將調漲到「350至400日圓」（約台幣70至80元）。但京都市民票價將降至200日圓（約台幣40元）。市府希望透過這項「觀光客價格」來抑制過度擁擠，並將收益用於維持公車路線與改善司機待遇。

怎麼分辨市民與觀光客？

為了避免人工查驗導致公車誤點，京都市將全面採用數位辨識。市民必須綁定日本的數位身分證「My Number Card」與「交通IC卡」。乘車時只要刷綁定過的IC卡，系統就會自動扣200日圓；若使用未綁定的卡片或投現金（包含所有外國遊客），就會被收調漲後的票價。

居民的抱怨與「外縣市通勤通學者」的反彈

這項政策引發了在地人不小的反彈。部分京都市民雖然支持雙軌制，但也有不想去綁定卡片，要求市府開放「投現金讓司機人工辨識」的人。但反彈最劇烈的是「住在外縣市，但每天跨區到京都上班上學」的通勤族。他們抱怨自己每天為京都的經濟有所貢獻，卻要和觀光客一樣負擔高昂票價，痛批這根本是「差別待遇」。

今後的嚴峻課題

京都市府未來的首要挑戰，是必須盡快研擬配套措施，減輕跨區通勤族的交通負擔，以免造成勞動力流失的問題。此外，市府還得與當地的「民營公車」業者協商，若只有市營公車漲價，遊客勢必會全湧入票價便宜的民營路線，讓交通路網癱瘓。如何在取得觀光紅利與維持交通順暢間保持平衡，是京都市府面臨的考驗之一。