瑞士公車起火6死5傷 疑男子自焚釀禍
瑞士一輛公車起火，造成6人死亡、5人受傷，警方懷疑是由一名男子自焚引起，但無跡象顯示這是恐怖主義行為。
路透社報導，瑞士有關當局表示，涉案行凶者也是死者之一，他是一名65歲的瑞士男子，一名官員稱他「精神不正常」，稍早被家人通報失蹤。
警方指出，這輛巴士10日傍晚在凱爾澤斯（Kerzers）市中心附近一條道路上陷入火海。凱爾澤斯位於西部弗里堡邦（Fribourg），是人口約5000人的小鎮，距瑞士首都伯恩（Bern）約200公里。
弗里堡邦檢察總長布爾昆（Raphael Bourquin）在記者會上說：「至於犯案動機，完全沒有證據指出這可能是恐怖行為。」他說，檢方已就涉嫌謀殺、縱火與危害他人生命等罪嫌展開刑事調查。
6名死者的身分已正式確認，除了63歲的公車司機是葡萄牙人外，其餘都是瑞士人。警方說，死者包括兩名分別為25與39歲的女子，以及兩名分別為16與29歲的男子。
官員表示，犯嫌疑似帶著數個袋子搭上公車，之後將易燃物品淋在自己身上並點火。
調查人員正在調閱監視器畫面與社群媒體貼文，以釐清男子的犯案動機，並表示會有進一步搜索與訊問。
