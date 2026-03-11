只愛這一款…他突迷上戰機引擎聲還落淚 竟是罕見失智症警訊

國外一名男子突然迷上聽戰鬥機的引擎聲，每當飛機飛過就會衝出屋外揮手，甚至還會感動落淚。不過原來男子突然改變了喜好，竟然是罕見失智症的症狀，也讓男子成為醫學期刊的特殊病例。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名68歲男子化名為CP。研究指出，在確診失智症前兩年，他突然開始對戰機的引擎聲深深著迷，而且還指定要是二戰名機「超級馬林噴火機」（Supermarine Spitfire）的引擎聲。

男子住家附近剛好有一座小型機場，偶爾會有噴火機飛過，他的妻子描述，只要有這種特殊的引擎聲，男子就會立刻衝到戶外，興奮地對著飛機揮手，甚至激動落淚。奇怪的是，男子只對這款戰機有反應，對其他飛機聲音完全無動於衷，也沒有因此對航空業產生興趣。

隨著時間推移，男子開始出現更多變化，不只情緒起伏大、容易煩躁、衝動控制變差，也逐漸不太在意社交禮儀。他開始討厭鳥叫聲和高音調的人聲，突然變得愛吃甜食，還常常打斷別人說話。

男子開始無法辨認熟人的臉，但透過電話聽聲音卻還是能馬上認出對方，而且對過去的記憶與語言能力仍維持良好。醫師檢查後診斷，男子罹患的是「行為型額顳葉失智症」（ behavioral frontotemporal dementia , FTD），這種失智症會影響大腦額葉與顳葉，患者多在45至64歲之間發病。研究團隊進一步透過腦部MRI掃描發現，男子的右側顳葉已經出現明顯萎縮。

研究專家認為，男子的症狀可能是「行為型右顳葉失智症」。這種病症會影響人類處理非語言訊息與社交線索的能力，也可能造成異常強烈的興趣或厭惡。專家指出，CP的案例顯示，失智症不只會影響記憶，也可能改變人對聲音、事物甚至興趣的偏好。若家中有人出現極端的迷戀或厭惡，就可能是罹患疾病的警訊。