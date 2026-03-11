快訊

台灣題材劇在法國上演遭大陸阻撓 導演：無權禁演

中央社／ 巴黎11日專電

瑞士導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）探討台灣處境的戲劇作品「這不是個大使館」近日在法國上演，遭中國領事館阻撓未果。凱吉說，這類壓力不是第一次，但沒人有權禁止一齣劇。

法國史特拉斯堡（Strasbourg）劇院Le Maillon排定5日到7日上演「這不是個大使館」（Ceci n’est pas uneambassade）。史特拉斯堡市長巴爾塞吉安（JeanneBarseghian）接受法國媒體訪問時說，中國駐當地領事館施壓企圖阻止演出，她譴責這種「極為嚴重」的干預行為，並重申「創作和藝術自由在法國受到保障」。

凱吉接受中央社記者電話訪問時坦言，巡演兩年多來，偶爾會遇到一些壓力，甚至在首演之前，中國駐瑞士伯恩大使館似乎聽說上演計畫，於是聯絡市政府和沃邦（Vaud）及聯邦層級的外交部，「但我們認為這有點誤會，因為他們沒先看劇就慌張了」。

奧地利演出時，也曾有一名中國公務員試圖阻撓，「但都是非正式的（表達）方式，而不是透過信件或文件，與這次在史特拉斯堡的情況不同」。

凱吉表示，這齣劇迄今在10國、17座劇院演出，「感覺（中國）大使館的人可能私下派人來看過，或許他們看到，這其實不是一齣激進行動主義的劇，而是一齣呈現不同觀點的紀實戲劇」，劇中描述3個主要人物的人生與台灣作為實質國家，卻不被多數國家承認的狀況息息相關，並在舞台上呈現政治辯論。

劇中呈現不同立場，以及圍繞這些立場的討論，「如果中國駐史特拉斯堡領事來看劇…，或許會看到舞台上描述的故事當然不完全呈現他的觀點，但也是有各種不同意見」。

解放報（Libération）一篇文章也指出，抱持不同意見的劇中人物共同想像出一座虛構大使館，並討論可能帶來的後果；「因此，這齣劇與其說是反北京的一種挑釁，不如說是具體呈現當前台灣社會的複雜辯論和爭議」。

凱吉告訴中央社，這齣劇在一些國家上演時曾遇到些許問題或引起緊張，「我理解我們無法在北京或上海，甚至很遺憾也不可能於現在的香港上演這齣劇，我理解，也明白原因，但中國當局還是必須接受，人們無權禁止或企圖迫使一個城市、一座劇院取消一齣劇的演出」。

從這一點來說，他很高興瑞士和史特拉斯堡等地方的當局都明確表態這是一條不可逾越的紅線。

他認為，明確表態很重要，尤其美國總統川普將於31日訪問中國，加上歐盟目前與美國之間的地緣政治狀態難以預測，有意與中國拉近關係，「我認為，與中國對話、交流、討論不是壞事，但還是必須互相尊重，在同一層面上討論」。

兩年多來，凱吉的團隊從未遇過已排好的演出遭取消的狀況，但曾碰上像是座談場地基於不明原因被取消、須臨時轉移陣地的問題，「可以想像，文化節目不是唯一會出現這種外交壓力的場域，各種在外交層面上不同形式的壓力也是這齣劇描述的內容，這種事直接發生在我們身上並不奇怪」。

他說，紀錄式戲劇總是試圖貼近某種形式的現實，因此自然會產生摩擦，也會引發爭議，畢竟總是存在不同觀點、不同表達方式。

至於部分人主張「政治歸政治，藝術歸藝術」，凱吉認為，「政治以各種形式存在」，政治意味著協商如何共存，「我想沒人只為自己創作藝術，否則那不是藝術，而是自我滿足」，這始終是關於社會和政治的問題。

他補充說，政治戲劇有很多種，有些導演利用戲劇傳達訊息，甚至企圖操控觀眾的思考方式，而曾是記者的他傾向讓各方表達想法，呈現互異的觀點，他本人並不直接以戲劇主張特定理念。

在巡演過程中，凱吉曾遇到一些對台灣懷有特殊情感的中國觀眾，有一名女子對他說，她看了劇之後很難過，因為她意識到，對台灣人而言，中國人對台灣的感情是一種威脅而不是愛；凱吉也遇過一些喜歡「中國大陸」的台灣人，他們在中國做生意或有親人在中國，並非所有人都仇視中國。

不過他說，當中國國家主席習近平不排除以武力統一台灣、當大家看到香港的狀況時，顯然引發某種恐懼，而不是愛。

「這不是個大使館」曾在台灣上演，凱吉預告，預計今年10月這齣劇將重回台北國家戲劇院。

