月入43萬淪階下囚！韓咖啡廳老闆誤信打工 荒地挖出1物遭判刑3年

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名男子誤信網路「高薪打工」，被叫去荒地挖出毒品，更因此被判刑3年。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成
誤信網路打工，恐為此背上前科！南韓一名男子分享，過去經營咖啡店因碰上疫情，生意大受影響只能硬著頭皮貸款，後來被逼急了，竟誤信網路上看到的「高薪打工」詐騙。他透露，原以為只是將物品轉交到指定地點，不料到目的地後竟是一片荒地，雇主更叫他從土裡挖出毒品轉交，男子也因此吃上3年刑期，令他悔不當初。

根據News1京鄉體育報報導，南韓電視台KBS Joy製作的節目《你儘管問》（暫譯），日前邀請了一名34歲在物流業工作的男子，分享人生經歷。男子表示，過去他曾經營一家咖啡廳，當時月收入大約2000萬韓元（約新台幣43萬元），但後來碰上新冠疫情生意受衝擊，在每個月固定燒掉300萬至400萬韓元（約新台幣6.4萬至8.6萬元）的情況下，因入不敷出，只好靠貸款度日。

眼看蠟燭多頭燒，某日男子在搜尋貸款時，意外查到了一個保證月收1500萬韓元（約新台幣32萬元）的「高薪打工」，他想著至少能賺點錢，以為可能是要去夜店工作，便很快聯繫上雇主。男子透露，「雖然當時覺得這工作不太正常，但沒想過會違法」，便答應對方到指定地點取貨。

詭異的是，男子從南韓大邱跑到南楊州（根據Google Maps，搭乘大眾運輸單程約需3小時），到目的地後卻發現是片荒地，他原以為搞錯位置，沒想到雇主竟來訊要他開始挖土。隨後，男子便從土堆中挖出用絕緣膠帶包著、寫著「60」的神秘物品，後續才發現其疑似為俗稱「冰毒」的甲基安非他命

這才發現自己慘淪運毒仔的男子，急忙向雇主反應「做不了」，不料反遭威脅「反正東西現在就在你手上，報警也沒用，你已經被捲進來了」，情急之下，男子只好硬著頭皮將毒品送至指定地點，並在途中遭警方發現逮捕。

誤信高薪打工詐騙讓男子懊悔不已，後續他被帶到派出所接受調查，並被判刑3年。男子表示，原以為自己沒前科且未涉足毒品相關事件，但因運送的60克「冰毒」，可供約2000人使用，且當時正值南韓官方毒品集中查緝期，儘管交了量刑資料仍被判3年，為此背上前科也讓他懊悔不已。

對此，主持人李秀根安慰道，「把它當作反面教材，以後好好努力就行。一次是失誤，兩次就是本性，我們會相信並支持你」。徐章勳也提醒，覺得不正常的事情就是違法，若遇到類似的詭異打工，應冷靜下來好好想清楚。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

