芬蘭智庫示警 社群媒體演算法不中立恐傷民主根基

芬蘭國家創新基金（Sitra）昨天發布調查報告，揭露社群媒體演算法長期偏袒右翼內容並助長煽動性言論，導致政治討論品質惡化，此現象引發對民主制度根基受損的討論與擔憂。

這份報告由Sitra委託英國「行為洞察團隊」（Behavioural Insights Team, BIT）執行。在TikTok、Instagram及X上建立18至24歲的虛擬年輕用戶帳號，長期追蹤演算法實際推送給這批帳號的政治內容，比較芬蘭、羅馬尼亞、法國三國差異，同時搭配芬蘭研調公司Bondata對歐洲18至29歲年輕人所做的情緒問卷，整合分析後提出建議。

報告指出，芬蘭社群媒體上高達67%的政治內容屬右翼，三個參照國中比例最高。

據芬蘭國家廣播（Yle）報導，Sitra國際業務總監萊托寧（Kristo Lehtonen）直言，社群媒體平台從來都不是中立的資訊仲介，演算法決定人們看什麼、怎麼想、怎麼跟彼此說話。他疾呼，芬蘭年輕人取得新聞的管道已高度集中在社群媒體，平台若持續這樣運作，整個公共討論平台會失衡。

演算法偏右，癥結出在社群媒體的獲利邏輯。萊托寧指出，現代平台以拉長用戶停留時間為優先，廣告收益隨之攀升，演算法因此傾向推送最能挑動情緒的煽動與貶低性內容。他說：「久而久之，用戶自己也學會用這種語氣溝通，這類內容就愈滾愈多。」

調查顯示，每兩名歐洲年輕成人，就有一人在滑政治貼文後感到失望、恐懼、憤怒或悲傷。芬蘭約1/3的年輕成人，日常動態中定期出現假訊息、仇恨言論與陰謀論。

各平台中，X偏右程度最為明顯。萊托寧補充，左翼內容同樣充斥極化與攻擊語言，只是數量遠不及右翼。他也指出，近年機器人帳號散布問題內容日益猖獗，大量內容出自人工智慧之手，包括以猩猩形象散布種族歧視笑話的影片，以及為納粹主義背書的哏圖。

萊托寧說，問題不在年輕人接觸到與自己想法不同的政治內容，而在於這些內容的品質。他直言，現在充斥社群媒體的政治討論，盡是煽情與貶低。

2024年羅馬尼亞總統大選，因俄羅斯遭疑透過TikTok 操控年輕選民，選舉結果遭推翻、重新選舉，成為演算法介選最具體的案例。

歐盟近年持續加強對大型平台的監管力道。「數位服務法」（Digital Services Act）生效後，要求平台提高演算法與廣告投放的透明度，並賦予用戶更多選擇權—包括查詢廣告投放依據、拒絕精準廣告，乃至關閉推薦演算法改以時序瀏覽。今年2月，歐盟執委會更向 TikTok 開出最後期限，若不降低平台成癮性設計，將面臨最高相當於中國母公司字節跳動（ByteDance）6%年營收的罰款。

Sitra 成立於1967年，直屬芬蘭國會監管，兼具智庫與投資機構雙重角色。關鍵在於其不對執政政府負責、不依賴國家稅收，以國會撥付資本的投資報酬運作，政治上不受任何執政黨左右，芬蘭政策研究極具公信力。