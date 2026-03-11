快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

誰埋單？卓榮泰搭包機赴日看球稱「行程自費」 民航局回應

聽新聞
0:00 / 0:00

「歧視是種大規模社會現象」 專家：不公平存在於社會中心

德國之聲／ 德國之聲
年齡、宗教信仰或疾病也可能成為被歧視的原因。但總體來看，因出身或膚色而受到歧視的人群最多。 路透社
年齡、宗教信仰或疾病也可能成為被歧視的原因。但總體來看，因出身或膚色而受到歧視的人群最多。 路透社

(德國之聲中文網)德國聯邦反歧視專員阿塔曼（Ferda Ataman）本周發布的一份調查報告指出，「歧視在德國並不是個別現象，而是一種大規模的社會現象。 不公平對待並不是發生在社會邊緣，而是存在於社會的中心－－在工作場所、在學校、在找房時、甚至在日常購物時。」

研究人員分析了2022年約3萬人參與的調查數據，結果顯示：歧視在德國並不是個別現象。超過一半的受訪者在遭遇歧視後沒有采取任何行動；約30%的受害者選擇直接且公開地向施加歧視的人提出抗議；僅有3%的人采取了法律手段。

為什麼會遭到歧視？研究也對此給出了答案。最大的一組是42%，這一個群體認為自己因出身或種族偏見而受到不公平對待。幾乎24%的人覺得自己因性別遭遇歧視，其中大多數是女性。

此外，年齡、宗教信仰或疾病也可能成為被歧視的原因。但總體來看，因出身或膚色而受到歧視的人群最多。

阿塔曼認為，目前的歧視案例可能比這個統計數字更多。因為 2022年的數據大多來自疫情期間，那時許多政府機構無法正常服務，找房或換工作的人也不多。

數字之外，個案更能讓人理解歧視帶來的感受。阿塔曼介紹調研結果時，講述了一位名叫Sarah的黑人女性的經歷：有一次她在超市購物，一名員工突然走過來，沒有請求許可，也沒有解釋，就直接翻查她的嬰兒車，完全不顧車裡的孩子。

當 Sarah詢問原因時，對方回答說：「不好意思，但像你這樣的人前不久就在這裡偷過東西。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

德國 購物 種族歧視 性別歧視

延伸閱讀

時隔6年重啟 北韓重新迎接大陸遊客？平壤往返北京列車恢復通行

荷莫茲海峽遭封鎖…為安全出走「船隻出奇招」！偽裝陸籍船避襲

當你開始不再相信自己：那些讓人慢慢失去現實感的關係控制

相關新聞

跨界登上擂台！日本女神級聲優化身摔角手 網揪過去戰績「曾當一日冠軍」

日本人氣聲優將再度登上擂台？曾為多部動漫配音的日本聲優上坂堇閃電宣布，本（3）月29 日將參戰東京女子職業摔角舉辦的賽事，以挑戰者的身分加入摔角格鬥。消息曝光後隨即引發熱議，台灣網友也分析，上坂堇參與的比賽應較偏向娛樂性質...

月入43萬淪階下囚！韓咖啡廳老闆誤信打工 荒地挖出1物遭判刑3年

誤信網路打工，恐為此背上前科！南韓一名男子分享，過去經營咖啡店因碰上疫情，生意大受影響只能硬著頭皮貸款，後來被逼急了，竟誤信網路上看到的「高薪打工」詐騙。他透露，原以為只是將物品轉交到指定地點，不料到目的地後竟是一片荒地，雇主...

依賴瘦瘦針減肥注意！英研究證實 「這款藥物」高劑量恐增失明風險

近年來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在全球掀起減重狂潮，但追求體態完美的同時，也得留意潛在的視力殺機！根據《英國眼科學雜誌》（British Journal of Ophthalmology）發表的一項最新分析指出...

大阪梅田地下管線衝破路面 專家分析：恐受地下水浮力影響

日本大阪市北區的鬧區街頭，今天有巨大的地下管線衝破柏油路面，隆起高度距離地面約13公尺。專家分析，現場附近的地下水位較高...

「歧視是種大規模社會現象」 專家：不公平存在於社會中心

德國聯邦反歧視專員阿塔曼（Ferda Ataman）本周發布的一份調查報告指出，「歧視在德國並不是個別現象，而是一種大規模的社會現象。 不公平對待並不是發生在社會邊緣，而是存在於社會的中心－－在工作場所、在學校、在找房時、甚至在日常購物時。」

時隔6年重啟 北韓重新迎接大陸遊客？平壤往返北京列車恢復通行

中國與北韓之間的國際客運列車服務時隔6年重啟。2020年的新冠疫情讓北韓更嚴密封鎖邊境，但在全世界其他國家陸續鬆綁之後，北韓遲遲未開放國境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。