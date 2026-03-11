「歧視是種大規模社會現象」 專家：不公平存在於社會中心

(德國之聲中文網)德國聯邦反歧視專員阿塔曼（Ferda Ataman）本周發布的一份調查報告指出，「歧視在德國並不是個別現象，而是一種大規模的社會現象。 不公平對待並不是發生在社會邊緣，而是存在於社會的中心－－在工作場所、在學校、在找房時、甚至在日常購物時。」

研究人員分析了2022年約3萬人參與的調查數據，結果顯示：歧視在德國並不是個別現象。超過一半的受訪者在遭遇歧視後沒有采取任何行動；約30%的受害者選擇直接且公開地向施加歧視的人提出抗議；僅有3%的人采取了法律手段。

為什麼會遭到歧視？研究也對此給出了答案。最大的一組是42%，這一個群體認為自己因出身或種族偏見而受到不公平對待。幾乎24%的人覺得自己因性別遭遇歧視，其中大多數是女性。

此外，年齡、宗教信仰或疾病也可能成為被歧視的原因。但總體來看，因出身或膚色而受到歧視的人群最多。

阿塔曼認為，目前的歧視案例可能比這個統計數字更多。因為 2022年的數據大多來自疫情期間，那時許多政府機構無法正常服務，找房或換工作的人也不多。

數字之外，個案更能讓人理解歧視帶來的感受。阿塔曼介紹調研結果時，講述了一位名叫Sarah的黑人女性的經歷：有一次她在超市購物，一名員工突然走過來，沒有請求許可，也沒有解釋，就直接翻查她的嬰兒車，完全不顧車裡的孩子。

當 Sarah詢問原因時，對方回答說：「不好意思，但像你這樣的人前不久就在這裡偷過東西。」

