大阪梅田地下管線衝破路面 專家分析：恐受地下水浮力影響

日本大阪市北區的鬧區街頭，今天有巨大的地下管線衝破柏油路面，隆起高度距離地面約13公尺。專家分析，現場附近的地下水位較高，若沒有妥善因應，埋設的構造物就會浮起來。

「日本經濟新聞」報導，事發現場位在阪急電鐵大阪梅田站附近，而管線上方正好是高架橋，所幸管線並未接觸到高架橋，或是引發傷亡。

市府表示，現場正好在執行興建貯存雨水設施的工程，以預防水患，這根鋼製管線用於相關挖掘作業，全長約27公尺。這也代表，幾乎是半根管線衝破路面。

而這根管線是為了維持工程挖出洞穴形狀的構造物，工程人員在施工時，會在管內蓄水執行挖掘作業。作為工程的一部分，施工單位會排水，而到了今天，管線內的水已被排光。市府目前正重新注水到管線內，並透過增加重量的方式，試圖讓隆起的管線回到地下。

「日本大學」土木工程學教授佐藤克己指出，事發地點周邊地基的地下水位較高。一般而言，地下水位高的時候會產生浮力，如果沒有採取對策就埋設構造物，構造物就可能被浮力頂起。

他表示，施工時通常會計算抑制浮力的摩擦力，並在地基與構造物之間注入藥劑，使其緊密貼合，但「這次很可能是設計或施工階段的驗證不足」。他也強調，「必須採取因應措施，避免周邊路面塌陷等災害發生」。