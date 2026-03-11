快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

誰埋單？卓榮泰搭包機赴日看球稱「行程自費」 民航局回應

聽新聞
0:00 / 0:00

大阪梅田地下管線衝破路面 專家分析：恐受地下水浮力影響

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本大阪市北區的鬧區街頭，今天有巨大的地下管線衝破柏油路面，隆起高度距離地面約13公尺。 圖／擷自社群平台X @Gt8VUlzRG7buafO
日本大阪市北區的鬧區街頭，今天有巨大的地下管線衝破柏油路面，隆起高度距離地面約13公尺。 圖／擷自社群平台X @Gt8VUlzRG7buafO

日本大阪市北區的鬧區街頭，今天有巨大的地下管線衝破柏油路面，隆起高度距離地面約13公尺。專家分析，現場附近的地下水位較高，若沒有妥善因應，埋設的構造物就會浮起來。

「日本經濟新聞」報導，事發現場位在阪急電鐵大阪梅田站附近，而管線上方正好是高架橋，所幸管線並未接觸到高架橋，或是引發傷亡。

市府表示，現場正好在執行興建貯存雨水設施的工程，以預防水患，這根鋼製管線用於相關挖掘作業，全長約27公尺。這也代表，幾乎是半根管線衝破路面。

而這根管線是為了維持工程挖出洞穴形狀的構造物，工程人員在施工時，會在管內蓄水執行挖掘作業。作為工程的一部分，施工單位會排水，而到了今天，管線內的水已被排光。市府目前正重新注水到管線內，並透過增加重量的方式，試圖讓隆起的管線回到地下。

「日本大學」土木工程學教授佐藤克己指出，事發地點周邊地基的地下水位較高。一般而言，地下水位高的時候會產生浮力，如果沒有採取對策就埋設構造物，構造物就可能被浮力頂起。

他表示，施工時通常會計算抑制浮力的摩擦力，並在地基與構造物之間注入藥劑，使其緊密貼合，但「這次很可能是設計或施工階段的驗證不足」。他也強調，「必須採取因應措施，避免周邊路面塌陷等災害發生」。

編輯推薦

大阪 路面塌陷 日本 地下水

延伸閱讀

影／日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

日本大阪鬧區驚見龐然大物 地下管線衝破路面

高鐵南延將挖高雄車站 地方憂衝擊交通

高鐵延伸屏東將開挖高雄車站周邊 在地爆怒火：未說明受影響範圍

相關新聞

跨界登上擂台！日本女神級聲優化身摔角手 網揪過去戰績「曾當一日冠軍」

日本人氣聲優將再度登上擂台？曾為多部動漫配音的日本聲優上坂堇閃電宣布，本（3）月29 日將參戰東京女子職業摔角舉辦的賽事，以挑戰者的身分加入摔角格鬥。消息曝光後隨即引發熱議，台灣網友也分析，上坂堇參與的比賽應較偏向娛樂性質...

月入43萬淪階下囚！韓咖啡廳老闆誤信打工 荒地挖出1物遭判刑3年

誤信網路打工，恐為此背上前科！南韓一名男子分享，過去經營咖啡店因碰上疫情，生意大受影響只能硬著頭皮貸款，後來被逼急了，竟誤信網路上看到的「高薪打工」詐騙。他透露，原以為只是將物品轉交到指定地點，不料到目的地後竟是一片荒地，雇主...

依賴瘦瘦針減肥注意！英研究證實 「這款藥物」高劑量恐增失明風險

近年來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在全球掀起減重狂潮，但追求體態完美的同時，也得留意潛在的視力殺機！根據《英國眼科學雜誌》（British Journal of Ophthalmology）發表的一項最新分析指出...

大阪梅田地下管線衝破路面 專家分析：恐受地下水浮力影響

日本大阪市北區的鬧區街頭，今天有巨大的地下管線衝破柏油路面，隆起高度距離地面約13公尺。專家分析，現場附近的地下水位較高...

「歧視是種大規模社會現象」 專家：不公平存在於社會中心

德國聯邦反歧視專員阿塔曼（Ferda Ataman）本周發布的一份調查報告指出，「歧視在德國並不是個別現象，而是一種大規模的社會現象。 不公平對待並不是發生在社會邊緣，而是存在於社會的中心－－在工作場所、在學校、在找房時、甚至在日常購物時。」

時隔6年重啟 北韓重新迎接大陸遊客？平壤往返北京列車恢復通行

中國與北韓之間的國際客運列車服務時隔6年重啟。2020年的新冠疫情讓北韓更嚴密封鎖邊境，但在全世界其他國家陸續鬆綁之後，北韓遲遲未開放國境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。