依賴瘦瘦針減肥注意！英研究證實 「這款藥物」高劑量恐增失明風險

聯合新聞網／ 綜合報導
最新醫學分析指出，高劑量注射型的減重藥物Wegovy，引發「眼中風」導致突發性失明的風險為同類藥物中最高。示意圖。聯合報系資料照
近年來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在全球掀起減重狂潮，但追求體態完美的同時，也得留意潛在的視力殺機！根據《英國眼科學雜誌》（British Journal of Ophthalmology）發表的一項最新分析指出，專門用於減重的「Wegovy」在同類藥物中，引發「眼中風」及突發性失明的風險最高，其機率幾乎是另一款知名藥物「Ozempic」的5倍之多。

根據外媒報導，「缺血性視神經病變（ION）」是由於流向視神經的血液不足或中斷，導致單眼或雙眼發生突發性的視力喪失。為了釐清瘦瘦針與眼中風的關聯，研究團隊深入分析了美國食品藥物管理局（FDA）不良事件通報系統（FAERS）從2017年12月至2024年12月間的數據。

在超過3000萬份的通報中，有3萬多筆與「司美格魯肽（Semaglutide，瘦瘦針主要成分）」相關。研究人員將最高劑量2.4毫克的減重針劑「Wegovy」、最高劑量2.0毫克的糖尿病針劑「Ozempic」，以及每日口服的糖尿病藥物「Rybelsus」進行交叉比對，得出了以下驚人發現：

Wegovy風險居冠

儘管Wegovy上市時間較晚（2021年），通報總數不如Ozempic，但其與眼中風的關聯性卻最為強烈，風險機率幾乎是Ozempic的5倍。

性別差異顯著

數據顯示，男性使用Wegovy發生眼中風的機率，是女性的3倍以上；而Ozempic引發眼中風的最高風險族群則是女性。

口服藥無此風險

值得注意的是，同成分的口服藥物Rybelsus，並未出現任何與眼中風相關的危險訊號。

明明是同一種藥物成分，為何風險落差這麼大？研究人員指出，關鍵可能在於「劑量」與「給藥途徑」。

針劑注射的吸收速度遠快於口服藥物，而Wegovy作為針對肥胖族群的藥物，其核准劑量較高。高劑量且快速作用的藥物，可能會導致患者血管內容積收縮、血壓下降（尤其是夜間血壓驟降）以及自律神經不穩，進而引發視神經「灌注不足（血液供應低下）」，最終導致眼中風。反觀口服的Rybelsus吸收有限且速度較慢，因此沒有觀察到明顯的致病風險。

雖然這項觀察性研究無法直接證實藥物與眼中風有「絕對的因果關係」，且不良通報也可能受到媒體廣泛報導的影響，但研究團隊強調，這是全球首度證實該風險與「藥物配方及劑量」有關的明確證據。

瘦瘦針 中風 FDA 減重

