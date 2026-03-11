跨界登上擂台！日本女神級聲優化身摔角手 網揪過去戰績「曾當一日冠軍」

日本人氣聲優將再度登上擂台？曾為多部動漫配音的日本聲優上坂堇閃電宣布，本（3）月29 日將參戰東京女子職業摔角舉辦的賽事，以挑戰者的身分加入摔角格鬥。消息曝光後隨即引發熱議，台灣網友也分析，上坂堇參與的比賽應較偏向娛樂性質，更揪出這已不是她第一次站上擂台。

日本職業摔角團體「東京女子職業摔角」宣布，3月29日在東京兩國國技館舉行舉行的「GRAND PRINCESS’26」大賽中，將邀請人氣聲優參戰。根據日媒Daily Sports報導，日本聲優上坂堇（上坂すみれ）今（11）日閃電宣布參戰，預計將以挑戰者的身分，參加鐵人重金屬級冠軍賽的時間差入場多人混戰。

上坂堇更幽默地表示，「原以為只是拿到一把神秘的軍刀，結果回過神來就已經決定要參戰了。這是怎麼一回事？總之，我會加油的！」

消息曝光後也在PTT上掀起討論，網友解釋上坂堇參加的賽事「在日本摔角界屬於娛樂性質」，應該不用真槍實彈下去打。且該名網友也發現，上坂堇並非第一次挑戰摔角比賽。據悉，上坂堇去（2025）年4月曾在DDT職業摔角於神田明神大廳舉辦的賽事中，擊敗平田一喜，成為第1746代「鐵人重金屬級」王者寶座。隨後因不敵另一名挑戰者的突襲，不到一天就使王座易主。

1991年出生的上坂堇，於2011年以聲優身分出道，同時也以歌手的身分活躍在舞台上，舉辦過多場演唱會。上坂堇曾在多部人氣動畫擔任主角的配音員，包含《中二病也想談戀愛！》的凸守早苗、《偶像大師 灰姑娘女孩》的安娜斯塔西婭及重製版《福星小子》的拉姆等。

自學生時代就相當喜歡職業摔角的上坂堇，近來參與的摔角賽事較偏向娛樂性質的比賽，但本人也樂衷玩梗，相關消息曝光後，總能在網路上掀起討論。