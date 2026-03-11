影／日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞
日本共同社11日報導，當地時間上午6時55分（台灣時間5時55分）左右，日本大阪府警方在大阪市北區茶屋町的鬧市區路，發現鋪設在下水道施工現場地下，有直徑約5公尺的管線隆起，抬升至地面十幾公尺高，所幸未傳有人員受傷。
事發地點位於阪急大阪梅田站附近，一條高架道路從上方經過，但隆起的管線並未與之接觸；該高架道路在內的部分路段因此實施交通管制，造成交通堵塞。
大阪府警方在上午約6時50分接到行人報案說，「施工現場有混凝土在掉落」。現場柏油路碎片四散，警察也對正前往上班上課的行人大呼「此處不能通過，請勿停留」。
