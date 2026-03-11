快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

影／日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本大阪府警方在大阪市北區茶屋町的鬧市區路，發現鋪設在下水道施工現場地下，有直徑約5公尺的管線隆起，抬升至地面十幾公尺高 圖／擷自社群平台X @Gt8VUlzRG7buafO
日本大阪府警方在大阪市北區茶屋町的鬧市區路，發現鋪設在下水道施工現場地下，有直徑約5公尺的管線隆起，抬升至地面十幾公尺高 圖／擷自社群平台X @Gt8VUlzRG7buafO

日本共同社11日報導，當地時間上午6時55分（台灣時間5時55分）左右，日本大阪府警方在大阪市北區茶屋町的鬧市區路，發現鋪設在下水道施工現場地下，有直徑約5公尺的管線隆起，抬升至地面十幾公尺高，所幸未傳有人員受傷。

事發地點位於阪急大阪梅田站附近，一條高架道路從上方經過，但隆起的管線並未與之接觸；該高架道路在內的部分路段因此實施交通管制，造成交通堵塞。

大阪府警方在上午約6時50分接到行人報案說，「施工現場有混凝土在掉落」。現場柏油路碎片四散，警察也對正前往上班上課的行人大呼「此處不能通過，請勿停留」。

日本大阪市容，攝於2019年6月。路透
日本大阪市容，攝於2019年6月。路透

大阪 行人 交通管制

延伸閱讀

日本大阪鬧區驚見龐然大物 地下管線衝破路面

日本工程師現身反核 認核電廠太危險

瑞士公車起火釀6死5傷 警方疑人為蓄意已展開調查

看不懂 彰首條行人優先區挨批

相關新聞

富士山又出意外！外籍客硬闖「失足墜400公尺」命危 官方祭重罰擬推救援付費制

日本富士山目前正處於嚴冬封山期，卻仍有外籍遊客無視禁令強行入山，引發嚴重山難。據日媒TBS NEWS DIG報導，3月9日下午，三名外籍登山客攀登富士山時發生意外，其中兩人在「新七合目」附近不慎失足，一路向下墜約400公尺。

時隔6年重啟 北韓重新迎接大陸遊客？平壤往返北京列車恢復通行

中國與北韓之間的國際客運列車服務時隔6年重啟。2020年的新冠疫情讓北韓更嚴密封鎖邊境，但在全世界其他國家陸續鬆綁之後，北韓遲遲未開放國境。

影／日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

日本共同社11日報導，當地時間上午6時55分（台灣時間5時55分）左右，日本大阪府警方在大阪市北區茶屋町的鬧市區路，發現鋪設在下水道施工現場地下，有直徑約5公尺的管線隆起，抬升至地面十幾公尺高，所幸未傳有人員受傷。

日本大阪鬧區驚見龐然大物 地下管線衝破路面

日本大阪市北區茶屋町的鬧區街頭，今天上午有行人報警稱「工地有混凝土掉落」，警方獲報後說明，是直徑約5公尺的地下管線衝破柏...

羽生結弦憶故鄉在311受災 練習途中穿冰鞋逃命

今天是日本311大地震15週年，日本花式滑冰名將羽生結弦的故鄉宮城縣當時也成為災區。他最近回憶，地震當下正好在練習，搖晃...

災難裡重生的吉祥物：日本熊本熊和九州新幹線的誕生

一隻誕生於九州熊本的吉祥物，不但在日本國內無人不知無人不曉，還紅遍海外，每年賺進大把鈔票，然而被稱為「熊本熊」（日文：くまモン）的吉祥物，在其憨厚可愛的造型背後，卻是經歷了戰後日本最讓人悲痛的天災、而後的努力復興最終獲得重生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。