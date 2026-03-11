日本大阪鬧區驚見龐然大物 地下管線衝破路面

日本大阪市北區茶屋町的鬧區街頭，今天上午有行人報警稱「工地有混凝土掉落」，警方獲報後說明，是直徑約5公尺的地下管線衝破柏油路面，且凸出路面的管線高達10幾公尺。

共同社報導，這起事件無人受傷。而這個龐然大物是下水道工程的管線。

現場位在阪急電鐵大阪梅田站附近，事發現場的上方正好是國道423號的高架橋，所幸管線並未接觸到高架橋。不過，高架橋部分路段因此實施交通管制，進而引發塞車。

由於現場布滿柏油碎片，警方呼籲附近通勤與上學的人「不要經過，不要停留」。