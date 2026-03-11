日相高市早苗在福島悼311 盼2026年成立防災廳

今天是日本311大地震（日本稱東日本大震災）15週年，日相高市早苗今天前往福島市參加追悼儀式，在當年地震發生時的下午2時46分默哀。她致詞時表示，力拚今年成立防災廳。

日本放送協會（NHK）報導，2011年3月11日下午2時46分左右，日本東北外海發生規模9.0的巨大地震，高度超過10公尺的海嘯侵襲日本東北沿岸地區，關東等地區也出現海嘯。

而福島第一核電廠遭遇強震與海嘯後，失去電力並使廠內3座反應爐發生爐心熔毀，進而釋放出大量的放射性物質。而這場福島核災經過了15年，取出爐心熔毀產生的熔融核燃料團塊幾乎沒有進展，也使日本政府與東京電力計劃在2051年前廢爐的目標前景不明。

警察廳指出，截至本月1日，1萬5901人因地震、海嘯等災害罹難、2519人失蹤。許多災民仍被迫過著避難生活，復興廳指出，在避難期間身體惡化而死亡的「災害關聯死」這一年增加2人，「災害關聯死」總計達3810人。

儘管被迫過著避難生活的人逐漸減少，不過復興廳指出，截至2月1日，仍有2萬6281人在避難。

「讀賣新聞」報導，高市今天下午前往福島市的交流設施，出席福島縣政府主辦的「東日本大震災追悼復興祈念儀式」。

她提到從福島核災復興時強調「國家會站在前面，推動安全且確實的廢爐，並打造生活環境以利欲返鄉生活的居民回歸等」。

關於今年4月將邁入災後「第3期復興與創生期」，高市說道，「針對各式各樣的課題，我抱有強烈決心，必須在下個5年解決，將盡全力重建災區」。

針對之後的大規模自然災害，高市表示，「將推動事前防災，加速在今年成立防災廳作為因應災害的司令塔，也將推動打造善於因應災害的國家」。