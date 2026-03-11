時隔6年重啟 北韓重新迎接大陸遊客？平壤往返北京列車恢復通行

（德國之聲中文網）週四（3月12日），中國與北韓之間的國際客運列車服務時隔6年重啟。2020年的新冠疫情讓北韓更嚴密封鎖邊境，但在全世界其他國家陸續鬆綁之後，北韓遲遲未開放國境。

據中國國家鐵路集團公告，北京往返平壤的列車在每週一、三、四、六有車次；丹東往返平壤每天都有；出入境手續在中國的丹東和北韓的新義州辦理。該公告稱兩國的跨境列車服務有助於增進雙方友誼；中國外交部發言人郭嘉昆則表示兩國是「友好近鄰」，保持雙方常態列車運作「具有重要意義」。

南韓政府也密切關注中國和北韓關係發展。南韓外交部稱，期待北京與平壤的交流有助於緩和韓半島緊張局勢、往實現和平的方向推進。

路透社指出，3月12日首班從北京開往平壤的列車車票已經售罄。北京的票務單位稱，購票者主要是企業人士、政府官員和記者。

另據法新社報導，北京的售票窗口稱只要持有效簽證者皆可購票前往北韓，包含在北韓工作、就學的中國公民，以及出國工作、求學或探親的北韓人。中國邊境城市丹東的售票窗口則稱，目前尚不開放一般的觀光客購票。

專營北韓旅遊的外國旅行社「青年先鋒旅遊」（Young Pioneer Tours）人員貝爾德（Rowan Beard）樂見中國與北南韓際列車恢復，「雖然一開始未開放觀光客，但等到北韓旅遊業終於恢復的時候，這就會提供搭飛機以外的另一種旅遊選項」。

北韓將開放觀光客回歸？

在疫情之前，北韓觀光客最大宗來自中國，2019年數據顯示約有九成是中國人。中國也是北韓的重要國際盟友和最大貿易夥伴；根據2026年1月中國海關數據，去年雙方貿易額為27.3億美元，跟前一年相比增加了25.4%，是2019年以來最高，也恢復至接近疫情之前的水準。

2025年2月，總部位於北京的「高麗旅行社」（Koryo Tours）曾帶13名國際旅客從中國出發，赴北韓邊境的羅先市（Rason）觀光5日，旅行團成員來自英國、加拿大、希臘、紐西蘭、法國、德國、奧地利、澳洲、義大利等國。他們參觀了工廠、商店、學校，還有北韓已故領袖金日成、金正日的雕像。

不過，目前可入境北韓者主要是來自俄羅斯的旅行團。美聯社報導，北韓曾於2024年開放大約100名俄羅斯遊客入境，是疫情後首度有外國人赴北韓觀光；這曾讓部分觀察家感到訝異，因為許多人本來預期北韓會首先開放中國遊客。

南韓統一部曾引述俄國官方數據指，2024年整年約有880名俄國人赴北韓旅遊。韓聯社分析指，北韓目前雖全力吸引俄國遊客，但若要爭取更多經濟效益，仍需要中國遊客；此外，當前國際局勢多變，中國和北韓身為傳統友邦，對彼此而言更有必要加強合作，而北韓擴大與中國接觸，可能也意在拓展外交空間，甚至可能透過美國總統川普3月底造訪中國的契機，促使川普再與北韓領袖金正恩會晤。

另一方面，北韓剛於2月舉行2021年以來首次勞動黨全國代表大會，會後曾派高層人士前往中國說明會議成果。韓聯社指，北韓可能欲藉此會議，恢復對中國的外交；儘管如此，中國也意識到國際社會對北韓的制裁仍存在，因此與北韓的交流短期內可能維持在有限範圍內。

國際媒體亦觀察到北韓釋出的矛盾訊號。高麗旅行社週一（9日）發聲明表示，原定4月5日在平壤登場的國際馬拉松比賽遭到取消，而且這是「比主辦方更高層級者」做出的決定，但並未公布具體的理由。該旅行社是平壤馬拉松賽的國際合作夥伴，去年便已開始接受參賽者報名。

平壤馬拉松賽是北韓最大的國際體育賽事，外界原本預期北韓將藉此時機重新開放外國旅客、促進觀光。

南韓《中央日報》觀察，此決定跟伊朗局勢不穩有關，北韓政府可能擔心在此時允許外國遊客入境會帶來政權管控的問題。

關注北韓動態的網媒NK News分析則指，北韓旅遊業停滯多年，如今顯然尚未做好迎接國際遊客的準備。高麗旅行社經理科克雷爾（Simon Cockerell）說：「跟北韓任何單位打交道，最令人挫敗的就是，很少有機會能獲得完整清楚的解釋……事實是我們也不知道，我們的窗口也不知道。在北韓，資訊是由上而下傳遞的，不會去向上級問問題。」

