Z世代男性更傳統 仍有大男人偏見
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】婚姻角色仍有性別偏見！英國跨國調查指出，Z世代男性依舊擁護傳統婚姻與性別角色，包括妻子應服從丈夫、丈夫應有最終決定權，但Z世代女性整體上較少支持這些觀點。對此，這項研究反映大眾對性別規範的認知存在落差，未來應有更開放的對話化解世代衝突。
傳統性別婚姻角色
《地球報》報導，英國市調機構益普索和倫敦國王學院針對29個國家進行婚姻角色調查發現，Z世代男性對傳統婚姻與性別角色的支持度高於嬰兒潮世代，他們認同「男主外女主內」的觀念，並在情感表達與外貌體格上施加了更嚴苛的男子氣概壓力。
據統計，在Z世代男性的觀念中，31%認為妻子應永遠服從丈夫，33%認為丈夫應有最終決定權。然而，Z世代女性則展現出更進步的傾向，其個人信念普遍比想像中的社會期待更進步，例如：17%認為女性應承擔大部分育兒，但35%認為社會仍期待如此。
事實上，數據揭示了個人信念與社會預期之間的落差，顯示大眾往往誤以為社會仍普遍崇尚傳統規範。如今，這種矛盾反映了性別角色正在經歷一場複雜的重塑過程，並需要透過對話來緩解社會壓力。
性別平權世代斷層
《衛報》指出，這種現象可能源於經濟環境變遷導致男性對社會地位流失的焦慮，進而轉向追尋舊有的父權價值。此外，年輕男性在育兒參與與情感表達上也表現出更嚴苛的自我侷限，顯示性別平權的進程正面臨顯著的世代價值斷層。
如今，性別偏見的復甦不僅限制了女性，也讓年輕男性陷入狹隘的男子氣概框架中。益普索執行長比佛表示，這項調查是要促進包容性的對話，以及對多元性別角色的認識與接納，並為所有人創造更自由、更平等的未來。
