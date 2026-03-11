捷克總統帕維爾考慮爭取連任 民調獲高度評價

捷克總統帕維爾表示，若獲得足夠的民眾支持且保持健康，他將考慮爭取連任。而根據捷克公共意見研究中心最新民調，超過一半捷克民眾表示信任帕維爾，帕維爾在國際場合代表國家的表現獲民眾高度評價。

帕維爾在2023年當選為捷克總統，時任台灣總統蔡英文曾致電恭賀。這些年帕維爾以親西方、支持烏克蘭，以及強調國防安全聞名。捷克總統任期為5年，選舉採兩輪制的全民直選，下屆捷克總統大選將在2028年舉行。

帕維爾（Petr Pavel）近期在接受捷克電視台（CzechTelevision）的專訪時，分享執政3週年的感想與競選連任意願。他說：「如果公民有需求，並且有足夠支持讓我當選，且我和家人的健康允許，我會非常認真考慮參選。」

帕維爾表示，不希望將決定拖到最後一刻，也就是選舉日前的第66天，「我絕對不想把事情拖到最後期限，但我認為目前還有時間」。

帕維爾提到，他考慮是否連任的一個因素是，他原本預期在自己第一個任期內，政治光譜中會開始出現其他有影響力的候選人，「目前還沒有這樣的候選人出現，所以我只能認真考慮這件事」。

他認為，自己成為反對派領袖或總統是毫無意義的，並希望與現任政府及總理巴比斯（Andrej Babiš）保持正向關係。

而根據捷克公共意見研究中心（CVVM）今年1月的調查顯示，約77%的受訪者對帕維爾在國際上代表捷克的表現給予正面評價；另有73%受訪者滿意帕維爾維護總統職位莊重與尊嚴的方式。

調查也顯示，69%的受訪者認為帕維爾具權威性，67%認為他履行憲法賦予總統的職責。在整體信任度，約58%的受訪者表示信任總統。

此外，66%的受訪者認為帕維爾與公民保持聯繫並了解民眾面臨的問題；61%的受訪者滿意帕維爾對國內政治的影響。

調查也指出，受訪者普遍認為，總統應擁有更廣泛的權力，例如在一定程度干預政府運作，或可依自身判斷任命所有部長，並有權拒絕總理提名的人選。

這項民調於2026年1月23日至2月3日進行，共訪問1725名15歲以上受訪者。結果顯示，對帕維爾評價較高者，主要集中在高學歷族群、年輕族群，以及在2023年總統選舉第二輪投票支持帕維爾的選民。