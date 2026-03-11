快訊

捷克觀光局公開MV景點 蔡依林「布拉格廣場」取景地

中央社／ 布拉格10日專電
位在捷克首都布拉格艾斯特劇院（Estates Theater）外古色古香街道，出現在蔡依林新版「布拉格廣場」MV中。中央社
位在捷克首都布拉格艾斯特劇院（Estates Theater）外古色古香街道，出現在蔡依林新版「布拉格廣場」MV中。中央社

星宇航空將於今年8月1日開航直飛布拉格航線，並邀請蔡依林擔任宣傳大使，重新拍攝「布拉格廣場」MV，引發熱烈關注。捷克觀光局今日公開MV取景地，涵蓋老城廣場、查理大橋、霍特科夫圖書館等地，呈現捷克豐富的歷史風情。

台灣歌手蔡依林（Jolin）13年前膾炙人口歌曲「布拉格廣場」，經典歌詞「我站在布拉格黃昏的廣場，在許願池投下了希望」，勾起聽眾對布拉格浪漫景色的想像。近期「布拉格廣場」以全新MV重現，影片中蔡依林實地走訪布拉格，帶領觀眾欣賞這座浪漫歐洲古城。

捷克觀光局今日公開與介紹MV取景地點。布拉格共有多達149座廣場，歌中所指的廣場為建於12世紀的「老城廣場」（Old Town Square），是布拉格今日最知名、最繁忙的廣場。

值得注意的是，老城廣場上並沒有許願池，但有舊市政廳、提恩教堂、胡斯雕像記念碑、天文鐘等，廣場周圍林立哥德式、巴洛克式、文藝復興式、洛可可式等風格建築，呈現多元歷史風貌。

新版「布拉格廣場」MV也捕捉到聖維特大教堂、查理大橋等地標，與伏爾塔瓦河岸的斯拉維亞咖啡廳（Slavia Café）、艾斯特劇院（Estates Theater）外古色古香街道，以及穿梭在市區街道的電車，展現布拉格充滿歷史與浪漫的氛圍。

捷克觀光局指出，這部MV也在「聖西門與聖猶大教堂」（Church of Sts. Simon and Jude）取景。教堂規模雖不大，卻以優異的音響效果聞名，據傳知名音樂家莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）、海頓（JosephHaydn）都曾在此演奏管風琴。如今教堂由布拉格交響樂團（FOK）管理，經常舉辦音樂會活動。

除了布拉格，這首歌也到捷克其他城鎮拍攝，包含到庫特納霍拉（Kutná Hora）附近的卡奇納堡邸（Kačina Castle）的「霍特科夫圖書館」（ChotekLibrary）。

這座圖書館由奧匈帝國時期貴族霍特科夫（J. R.Chotek）建立，並於1824年完工，圖書館中央高聳的穹頂設計靈感源自古羅馬神廟。館內收藏約4萬冊書籍，書本年代可追溯15至19世紀，上面印有霍特科夫的家徽，展現當時貴族對文化與知識的熱情。

卡奇納堡邸本身也是捷克具代表性的古典主義建築之一。長達約230公尺的柱廊向左右延展，整體設計呈現高度對稱之美，成為熱門拍照地點。旅客還可租借歷史服裝，在古堡景觀中打扮成歐洲貴族。

