瑞士公車起火釀6死5傷 警方疑人為蓄意已展開調查

瑞士西部今天發生一起公車起火事件，造成至少6人死亡、5人受傷。警方表示，這可能是一起蓄意人為事件。

法新社報導，當地時間晚上6時25分左右，瑞士首都伯恩（Bern）以西約20公里的小鎮凱爾澤斯（Kerzers）主要街道上一輛公車起火燃燒。

社群媒體流傳的影片顯示，數公尺高的火焰從車窗竄出，黑色濃煙直衝天空。

弗里堡州（Fribourg）警官帕波（Frederic Papaux）告訴法新社，這起火災「造成至少6人死亡、5人受傷，其中3人傷勢嚴重」。

他表示：「警方目前將這起火災視為人為事件，甚至不排除是蓄意行為。」但他並未提供更多細節。警方在記者會上未對可能的假設置評，包括自殺或恐怖攻擊的可能性。

弗里堡州警方在聲明中表示，檢察官已對此案展開刑事調查，「以釐清這起悲劇的確切情況」。