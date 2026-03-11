快訊

富士山又出意外！外籍客硬闖「失足墜400公尺」命危 官方祭重罰擬推救援付費制

聯合新聞網／ 綜合報導
又發生外籍遊客在封山期硬闖富士山發生意外，官方擬採救援付費制度。圖/Ingimage。
日本富士山目前正處於嚴冬封山期，卻仍有外籍遊客無視禁令強行入山，引發嚴重山難。據日媒TBS NEWS DIG報導，3月9日下午，三名外籍登山客攀登富士山時發生意外，其中兩人在「新七合目」附近不慎失足，一路向下墜約400公尺。

靜岡縣警方出動21名搜救隊員，直到深夜11點前才尋獲兩人。23歲瑞典籍女子意識模糊無法對話，陷入命危。51歲紐西蘭籍男子則全身劇痛、疑似多處骨折重傷，無法自己行走。警方嚴正警告，冬季攀登富士山最大的致命威脅就是「滑落」。

根據假人模擬測試顯示，在結冰的陡坡上失足會高速翻滾，完全無法煞車，往往會連續滑落長達數公里，生還機率極低。自2025年9月封山以來，已發生4起山難且全數皆為滑落意外，並釀成1人死亡。靜岡縣知事鈴木康友表示，將全面加強多國語言的危險警告。

事實上，依日本《道路法》第46條規定，通往富士山頂的4條步道在非開山期全面禁止通行。違規硬闖最高可處6個月有期徒刑或30萬日圓（約台幣六萬元）罰金。不過，無視法令強行入山導致的冬季遇難事故仍層出不窮，不僅耗費龐大社會資源，更讓救難人員面臨極高風險。對此，富士宮市市長須藤秀忠罕見說重話，強烈主張未來封山期間的搜救應全面改為「付費制」，讓違規者自行承擔救援代價。

