中東開打荷包先崩潰！荷莫茲海峽若封鎖半年 日恐陷「全面性通膨」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本專家示警，荷莫茲海峽若持續封鎖，經濟恐陷衰退。戰爭示意圖/Ingimage。
日本專家示警，荷莫茲海峽若持續封鎖，經濟恐陷衰退。戰爭示意圖/Ingimage。

美國與以色列對伊朗展開軍事行動已超過一週，導致全球能源咽喉「荷莫茲海峽」實質上遭到封鎖。紐約原油期貨價格一度飆漲，東京股市也應聲重挫。據日媒FNN報導，專家嚴正警告，若這場地緣政治危機持續悶燒，原油價格狂飆，恐將引發新一波全面性通膨，讓日本經濟再次陷入不景氣的衰退泥淖中。

國際油價飆漲的第一道衝擊，已經真實反映在民眾的日常開銷上。名古屋市的加油站表示，一般汽油價格單週就大漲4日圓，來到每公升148日圓（約台幣29.75元）。愛知縣內的平均油價也攀升至152.5日圓，完全吃掉了今年1月中旬因廢除暫定稅率而帶來的降價紅利。不少前來加油的民眾無奈苦嘆：「之前才剛變便宜，突然又暴漲，只能默默縮減生活費了。」

除了交通成本增加，原油高漲更影響至超市與民生物資。由於熟食區的塑膠包裝盒、結帳櫃檯的塑膠袋等耗材皆由石化原料製成，愛知縣的超市業者擔憂，包材成本的漲勢大約在兩到三個月後就會全面浮現。若進貨成本持續飆升，未來恐將限制每人索取塑膠袋的數量，甚至不得不將成本轉嫁至商品售價上，讓本就捉襟見肘的消費者雪上加霜。

野村綜合研究所經濟學家木內登英分析，若荷莫茲海峽的封鎖狀態持續半年以上，原油價格大幅飆升將是不可避免的殘酷現實。他警告：「簡單來說，幾乎所有產品的成本都會受到波及。物價高漲的惡夢一旦捲土重來，極有可能引發強烈的『不景氣』，導致整體經濟步入衰退。」

