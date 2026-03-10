屏東連4年進軍東京食品展 周春米盼創百億商機

東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天在Tokyo Big Sight登場。屏東縣長周春米表示，屏東縣已經連續4年參與這項亞洲重要的食品展覽，持續帶領在地企業前往東京參展，希望讓世界看見屏東的優質農漁產品。

今年「台灣館」集結194家廠商，組成「台灣食品國家隊」進軍展會，農業部並設置館中館「台灣農水產館」，今天同步開幕。

周春米接受中央社訪問表示，屏東隊今年的陣容依然相當龐大，有14家業者組團參展，加上8家在台灣館展出，屏東隊共22家業者參展。自COVID-19疫情結束後，從2023年開始，到2024年、2025年，再到今年2026年，屏東縣連續4年都不缺席。

她強調，屏東位於台灣最南端，得天獨厚的氣候與自然環境孕育出許多優質農漁產品，因此屏東也常被認為是「台灣最好的果實開始的地方」。這次展覽，屏東帶來多樣具有代表性的產品，包括知名的愛文芒果、檸檬與果汁產品，以及日本市場相當熟悉的石斑魚與鰻魚等水產。此外，現場也展示了傳承百年的醬油與芝麻醬，以及具有台灣特色的皮蛋、鴨蛋與珍珠奶茶等商品，每一項都是屏東的優質產品。

她表示，希望透過東京食品展的平台，讓更多來自世界各地的買家與企業能夠認識屏東的優質產品。屏東縣政府也誠摯邀請廠商與屏東交流合作，一起見證屏東好物的魅力，並進一步將這些產品推向全球市場。

周春米也回顧了屏東近幾年的參展成果。她提到，2023年因疫情剛結束還不太顯著，2024年、2025年訂單及後續效益累積近達新台幣70億元，非常有信心今年可以獲得破百億元佳績。

在眾多產品中，周春米特別提到屏東的愛文芒果。她表示，屏東芒果在日本市場一直享有良好評價，本身就具有一定的知名度與市場基礎。屏東縣政府也希望透過這次展覽，讓這項產品「好上加好」，讓更多日本消費者認識並品嘗到來自屏東的頂級芒果。

她同時強調，屏東不僅農產品品質優異，食品加工產業也相當發達，許多知名食品工廠都設在屏東，像是珍珠奶茶相關製品，因此也把這些好物帶來東京食品展。

最後，周春米表示，希望藉由東京食品展這樣的國際舞台，讓「屏東好物」被世界看見，也讓更多人了解來自台灣最南端的優質農漁產品，進一步將屏東的品牌推向全球市場。