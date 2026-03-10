快訊

財神擁抱的是你嗎？大樂透頭獎1億1人獨得 獎落「這縣市」

旅客起糾紛…北捷中山站內傳有人持刀 捷警趕赴現場狀況曝

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

聽新聞
0:00 / 0:00

日本311地震15周年 核電廠前員工奉獻餘生照顧災區棄養寵物

中央社／ 福島10日綜合外電報導
日本311大地震明天將滿15週年，許多災民仍心有餘悸。圖為人們在岩手縣釜石市釜石祈禱公園（為紀念2011年地震海嘯遇難者而建的紀念設施）祈禱。法新社
日本311大地震明天將滿15週年，許多災民仍心有餘悸。圖為人們在岩手縣釜石市釜石祈禱公園（為紀念2011年地震海嘯遇難者而建的紀念設施）祈禱。法新社

日本311大地震明天將滿15週年，許多災民仍心有餘悸，但福島核電廠前員工赤間徹未遠離這片曾受重創的土地，反而奉獻餘生照顧災區棄養寵物，並將此視為一種贖罪。

2011年3月11日，日本福島經歷地震、海嘯及核災三重災害。這場海嘯造成1萬8500人喪命或失蹤，且巨浪衝擊東北海岸的福島核電廠，造成毀滅性的爐心熔毀事故。

災後，赤間徹開始將災區的棄養寵物帶回家，先是收養40隻狗，接著增加到50隻。15年後，他已為逾千隻動物找到領養家庭，並繼續收養其他因不同原因被遺棄的寵物。

赤間徹在日本東北部家中接受法新社訪問，受訪時身邊有許多貓咪相伴。他表示：「正是因為我們工作多年的這座核電廠，這些動物才會淪落到這種地步。」

赤間徹指出：「牠們原本應該能繼續過著寵物的生活，可是因這起事故而被拋棄。我認為保護牠們是我的義務。」

核災發生後，一些居民必須搭公車逃生，但寵物卻不被允許同行。赤間徹回憶說：「有老人含淚詢問，有人願意帶走他們的寵物嗎？」

赤間徹說，他永遠不會忘記災後景象。他憶及，災後沒被拴住的狗開始四處覓食，當時已沒有人留下，只有他和妻子在分發食物。

他提及，寵物飼主有時將自家動物丟在他家門口，他對這些飼主「感到憤怒」，有些飼主感到內疚，但其他飼主僅是因為動物帶來麻煩而棄養。

赤間徹還說，在艱難時刻，人們當然以自己的生命為重，但動物也是生命，也是家庭成員，這就像人們遺棄自己的孩子。

他提到，過去15年來，自己幾乎將核電廠事故後獲得的全部賠償金花在動物身上，至今仍負擔大部分飼養費用，他沒時間應付募款或群眾募資活動，但也曾收到一些捐款。

赤間徹每天忙於清理新來動物的籠子、餵食、遛狗和接收新動物，幾乎沒有喘息時間，但他指出，多虧這些動物，他從未生病，是動物們讓他保持活力，「也許這是牠們用自己的方式來感謝並守護我」。

起初，他會將去世動物的骨灰留在家中，但後來建了一個墓地，安置約30隻狗及更多貓咪的遺骸，墓碑上刻著「安息」。

赤間徹現年已63歲，希望有人能接手他的志業。他表示：「這是我現在最擔心的，因為我也開始上了年紀。但我希望能一直這樣堅持下去，直到最後。」'

核電廠 寵物 日本

延伸閱讀

憶15年前311震災 駐日代表李逸洋投書日媒：台日友好重要分水嶺

311談海嘯預警 氣象署：近海地震達標就即時發布

經典賽／大谷翔平回顧311大地震 盼記憶與教訓代代傳承

日本311大地震將滿15年 2萬6000多人仍在避難

相關新聞

青森睡魔抵嘉！一起來趟超越台日友好的文化交流之旅

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，每年8月2日到8月7日就是大型睡魔花車燈籠跟著舞者「跳人」們一起遊街慶祝的熱鬧慶典。台灣的花燈雖然不會扛上山車被拉著跑，但睡魔燈籠的龐大規模，還有每年日子一到就該出門看花燈的性質，和台灣的元宵節還真有幾分神似。

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

「這是我人生最大的誤判。」如果15年前、311大地震那天，打通電話叫妻子快逃，或許就不會天人永隔。日本宮城縣73歲的前消防員佐藤誠悅，當年身為第一線指揮官，拯救無數生命，卻因「自以為安全」的想法，永遠失去摯愛。這份深沉的懊悔，成為他至今踏遍全國、演講超過800場的動力。

日本311地震15周年 核電廠前員工奉獻餘生照顧災區棄養寵物

日本311大地震明天將滿15週年，許多災民仍心有餘悸，但福島核電廠前員工赤間徹未遠離這片曾受重創的土地，反而奉獻餘生照顧...

選情告急不如臭腳攻擊？巴黎市長候選人「頭像襪」熱賣 這2人最夯

法國地方選舉即將在15日起跑，一家襪商看準商機，趁勢推出印有巴黎市長候選人頭像的襪子，引發熱賣。但最暢銷的候選人襪不一定...

歐盟生育率持續下滑 創2001年來新低…平均每婦女生育1.34個孩子

歐盟國家的生育率持續下滑，根據歐盟統計局發布的最新數據，2024年歐盟成員國的總和生育率為1.34，略低於2023年的1...

宜蘭米、三星蔥、櫻花蝦攻東京 宜蘭代理縣長林茂盛盼拓展日市場

東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天在Tokyo Big Sight登場。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。