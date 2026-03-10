日本311地震15周年 核電廠前員工奉獻餘生照顧災區棄養寵物

日本311大地震明天將滿15週年，許多災民仍心有餘悸，但福島核電廠前員工赤間徹未遠離這片曾受重創的土地，反而奉獻餘生照顧災區棄養寵物，並將此視為一種贖罪。

2011年3月11日，日本福島經歷地震、海嘯及核災三重災害。這場海嘯造成1萬8500人喪命或失蹤，且巨浪衝擊東北海岸的福島核電廠，造成毀滅性的爐心熔毀事故。

災後，赤間徹開始將災區的棄養寵物帶回家，先是收養40隻狗，接著增加到50隻。15年後，他已為逾千隻動物找到領養家庭，並繼續收養其他因不同原因被遺棄的寵物。

赤間徹在日本東北部家中接受法新社訪問，受訪時身邊有許多貓咪相伴。他表示：「正是因為我們工作多年的這座核電廠，這些動物才會淪落到這種地步。」

赤間徹指出：「牠們原本應該能繼續過著寵物的生活，可是因這起事故而被拋棄。我認為保護牠們是我的義務。」

核災發生後，一些居民必須搭公車逃生，但寵物卻不被允許同行。赤間徹回憶說：「有老人含淚詢問，有人願意帶走他們的寵物嗎？」

赤間徹說，他永遠不會忘記災後景象。他憶及，災後沒被拴住的狗開始四處覓食，當時已沒有人留下，只有他和妻子在分發食物。

他提及，寵物飼主有時將自家動物丟在他家門口，他對這些飼主「感到憤怒」，有些飼主感到內疚，但其他飼主僅是因為動物帶來麻煩而棄養。

赤間徹還說，在艱難時刻，人們當然以自己的生命為重，但動物也是生命，也是家庭成員，這就像人們遺棄自己的孩子。

他提到，過去15年來，自己幾乎將核電廠事故後獲得的全部賠償金花在動物身上，至今仍負擔大部分飼養費用，他沒時間應付募款或群眾募資活動，但也曾收到一些捐款。

赤間徹每天忙於清理新來動物的籠子、餵食、遛狗和接收新動物，幾乎沒有喘息時間，但他指出，多虧這些動物，他從未生病，是動物們讓他保持活力，「也許這是牠們用自己的方式來感謝並守護我」。

起初，他會將去世動物的骨灰留在家中，但後來建了一個墓地，安置約30隻狗及更多貓咪的遺骸，墓碑上刻著「安息」。

赤間徹現年已63歲，希望有人能接手他的志業。他表示：「這是我現在最擔心的，因為我也開始上了年紀。但我希望能一直這樣堅持下去，直到最後。」'