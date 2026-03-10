選情告急不如臭腳攻擊？巴黎市長候選人「頭像襪」熱賣 這2人最夯

法國地方選舉即將在15日起跑，一家襪商看準商機，趁勢推出印有巴黎市長候選人頭像的襪子，引發熱賣。但最暢銷的候選人襪不一定有機會得勝，許多民眾笑稱自己的腳很臭，會刻意穿上最討厭的候選人襪。

法國地方選舉將於3月15日與22日分兩輪舉行。本屆巴黎市長選戰中，有6位主要市長人選領軍各自陣營角逐市政權。

一家法國襪子品牌看準商機，主打廣告標語「投票是有用的，就像穿襪子一樣！」推出印有候選人頭像的有機棉襪，於選舉前夕在巴黎瑪黑鬧區商店推售，6位候選人的頭像襪一字排開，彷彿趣味版的選舉民調。

巴黎候選人襪一雙售價14歐元（約新台幣520元）。店內銷售員向中央社記者說，目前最熱銷的是右派共和黨（LR）候選人達提（Rachida Dati）、與左派社會黨（PS）候選人葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）。買氣較差的是極右派國民聯盟（RN）候選人馬利雅尼（Thierry Mariani）。

然而，銷售量不一定真實反映民眾的政治喜好。有消費者向巴黎人報（Le Parisien）表示自己的腳很臭，所以會刻意購買最討厭的候選人襪；也有消費者為了不暴露立場，會購買不同的候選人襪混著穿。

巴黎人報分析，該熱銷現象在於每個人都需要襪子，當6雙襪子讓兩隻腳去選擇時，也許能創造意想不到的政治結盟。

巴黎市長候選人襪共有兩色，為法國國旗中的藍色與紅色。除了巴黎市外，亦推出里爾市（Lille）與拉羅雪爾市（La Rochelle）的候選人襪，另有法國國旗中的白色。

比較特殊的一雙鮮黃特殊色的候選人襪，主角是近期受法媒關注、屬極右派收復黨（Reconquête）的柯納芙（Sarah Knafo），為巴黎市長候選人。店員向記者解釋，因為她總是穿著黃衣受訪。

除了搭上選舉熱潮外，該襪品牌近期還將推出印有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）戴雷朋眼鏡的頭像襪，以及印有馬克宏在一次英文演說中口頭禪「的確如此」（For sure）的文字襪，這句話後來在網路上流傳，成為法國年輕世代熟悉的調侃語。此等商品反映政治嘲諷趣味在法國市場相當受歡迎。