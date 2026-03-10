快訊

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

千億遺產給媳婦！向華強嘆兒子「專交豬朋狗友」 不向父母討教成功之道

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭米、三星蔥、櫻花蝦攻東京 宜蘭代理縣長林茂盛盼拓展日市場

中央社／ 記者戴雅真東京10日專電
東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日在Tokyo Big Sight登場。宜蘭縣代理縣長林茂盛（前排左3）表示，宜蘭整合縣內農會與農漁會資源，帶來多項特色農漁產品，希望讓更多日本通路與消費者認識宜蘭優質農產品，也進一步拓展銷售市場。中央社
東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日在Tokyo Big Sight登場。宜蘭縣代理縣長林茂盛（前排左3）表示，宜蘭整合縣內農會與農漁會資源，帶來多項特色農漁產品，希望讓更多日本通路與消費者認識宜蘭優質農產品，也進一步拓展銷售市場。中央社

東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天在Tokyo Big Sight登場。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，這次宜蘭整合縣內農會與農漁會資源，帶來多項特色農漁產品參展，希望讓更多日本通路與消費者認識宜蘭的優質農產品，也進一步拓展銷售市場。

東京國際食品展今天盛大開展，林茂盛出席台灣館開幕記者會並參與剪綵，推廣宜蘭特色農水產。

林茂盛接受中央社訪問指出，宜蘭縣政府結合10個農會與2個漁會，帶來多項農漁特產品參展，盼透過展會拓展日本市場。這次參展的產品包括三星蔥、櫻花蝦、白帶魚，以及金棗蜂蜜氣泡飲、金棗核桃糕與稻米等宜蘭特色農漁產品，展現宜蘭山海兼具的產業特色。

林茂盛指出，宜蘭擁有好山好水，孕育出優質農產品，其中稻米採「一年一作」的耕作方式，讓農田能夠適度休息，也因此提升稻米品質。目前宜蘭稻米已出口到日本，日本消費者對宜蘭米並不陌生。

他表示，這次參展並非一次性的展示活動，許多宜蘭產品其實已經在日本橋誠品等通路上架販售，也都通過日本相關檢驗與通關程序，因此日本通路商與業者如果有興趣，可以直接下訂單，之後將由宜蘭直接出貨到日本。

林茂盛說，要把宜蘭農產品帶進日本市場並不容易，希望透過東京國際食品展的平台，讓台日交流更加順暢，讓更多宜蘭優質農產品進入日本市場，帶動銷售量成長，也讓更多日本朋友認識宜蘭的好產品，「好東西與好朋友分享」。

林茂盛現場推薦「宜蘭嚴選」系列產品，包括金柑氣泡蜂蜜酒、豆豆米脆脆、素馨紅茶、蘭陽五農米、金棗核桃糕、羅董特濃台灣豆奶、魩魚米香、甜心芭樂果凍、蔥小子蘇打餅及嬌澳蝦餅等，並邀請大家到宜蘭旅遊，親自品嚐宜蘭的山海風味。

展覽首日，「宜蘭嚴選館」吸引不少採購業者與民眾參觀。林茂盛也在現場介紹「一期一作、農藥零檢出」的宜蘭嚴選米制度，並以三星蔥與櫻花蝦製作甜筒米飯糰，搭配金柑氣泡蜂蜜酒與素馨紅茶，讓參觀者品嚐宜蘭風味。

宜蘭縣政府表示，這次整合縣內12家農漁會，共帶來27項農漁產品參展，涵蓋米、蔬果、水產與各式加工品，完整呈現宜蘭「海陸雙拼」的特色。

東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日在Tokyo Big Sight登場。宜蘭縣代理縣長林茂盛邀請參觀者品嚐宜蘭風味。中央社
東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日在Tokyo Big Sight登場。宜蘭縣代理縣長林茂盛邀請參觀者品嚐宜蘭風味。中央社

東京 農產品 林茂盛

延伸閱讀

東京食品展促成合作 台南芒果與伊勢丹通路簽MOU

台灣食品國家隊前進東京食品展 194家廠商創新高

屏東縣連4年前進東京食品展 周春米：今年累加產值可破百億

東京食品展開跑！宜蘭館「三星蔥甜筒飯糰」驚豔全場

相關新聞

青森睡魔抵嘉！一起來趟超越台日友好的文化交流之旅

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，每年8月2日到8月7日就是大型睡魔花車燈籠跟著舞者「跳人」們一起遊街慶祝的熱鬧慶典。台灣的花燈雖然不會扛上山車被拉著跑，但睡魔燈籠的龐大規模，還有每年日子一到就該出門看花燈的性質，和台灣的元宵節還真有幾分神似。

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

「這是我人生最大的誤判。」如果15年前、311大地震那天，打通電話叫妻子快逃，或許就不會天人永隔。日本宮城縣73歲的前消防員佐藤誠悅，當年身為第一線指揮官，拯救無數生命，卻因「自以為安全」的想法，永遠失去摯愛。這份深沉的懊悔，成為他至今踏遍全國、演講超過800場的動力。

選情告急不如臭腳攻擊？巴黎市長候選人「頭像襪」熱賣 這2人最夯

法國地方選舉即將在15日起跑，一家襪商看準商機，趁勢推出印有巴黎市長候選人頭像的襪子，引發熱賣。但最暢銷的候選人襪不一定...

歐盟生育率持續下滑 創2001年來新低…平均每婦女生育1.34個孩子

歐盟國家的生育率持續下滑，根據歐盟統計局發布的最新數據，2024年歐盟成員國的總和生育率為1.34，略低於2023年的1...

宜蘭米、三星蔥、櫻花蝦攻東京 宜蘭代理縣長林茂盛盼拓展日市場

東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天在Tokyo Big Sight登場。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，...

十年一遇！北美最乾燥之地繁花錦簇 加州死谷「金色花毯」覆蓋沙漠

以北美最乾燥地區著稱的加利福尼亞州死谷正因十年一遇的野花怒放而生意盎然，原本一片棕褐色沙漠景致如今被金黃色花毯覆蓋

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。