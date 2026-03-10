宜蘭米、三星蔥、櫻花蝦攻東京 宜蘭代理縣長林茂盛盼拓展日市場

東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天在Tokyo Big Sight登場。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，這次宜蘭整合縣內農會與農漁會資源，帶來多項特色農漁產品參展，希望讓更多日本通路與消費者認識宜蘭的優質農產品，也進一步拓展銷售市場。

東京國際食品展今天盛大開展，林茂盛出席台灣館開幕記者會並參與剪綵，推廣宜蘭特色農水產。

林茂盛接受中央社訪問指出，宜蘭縣政府結合10個農會與2個漁會，帶來多項農漁特產品參展，盼透過展會拓展日本市場。這次參展的產品包括三星蔥、櫻花蝦、白帶魚，以及金棗蜂蜜氣泡飲、金棗核桃糕與稻米等宜蘭特色農漁產品，展現宜蘭山海兼具的產業特色。

林茂盛指出，宜蘭擁有好山好水，孕育出優質農產品，其中稻米採「一年一作」的耕作方式，讓農田能夠適度休息，也因此提升稻米品質。目前宜蘭稻米已出口到日本，日本消費者對宜蘭米並不陌生。

他表示，這次參展並非一次性的展示活動，許多宜蘭產品其實已經在日本橋誠品等通路上架販售，也都通過日本相關檢驗與通關程序，因此日本通路商與業者如果有興趣，可以直接下訂單，之後將由宜蘭直接出貨到日本。

林茂盛說，要把宜蘭農產品帶進日本市場並不容易，希望透過東京國際食品展的平台，讓台日交流更加順暢，讓更多宜蘭優質農產品進入日本市場，帶動銷售量成長，也讓更多日本朋友認識宜蘭的好產品，「好東西與好朋友分享」。

林茂盛現場推薦「宜蘭嚴選」系列產品，包括金柑氣泡蜂蜜酒、豆豆米脆脆、素馨紅茶、蘭陽五農米、金棗核桃糕、羅董特濃台灣豆奶、魩魚米香、甜心芭樂果凍、蔥小子蘇打餅及嬌澳蝦餅等，並邀請大家到宜蘭旅遊，親自品嚐宜蘭的山海風味。

展覽首日，「宜蘭嚴選館」吸引不少採購業者與民眾參觀。林茂盛也在現場介紹「一期一作、農藥零檢出」的宜蘭嚴選米制度，並以三星蔥與櫻花蝦製作甜筒米飯糰，搭配金柑氣泡蜂蜜酒與素馨紅茶，讓參觀者品嚐宜蘭風味。

宜蘭縣政府表示，這次整合縣內12家農漁會，共帶來27項農漁產品參展，涵蓋米、蔬果、水產與各式加工品，完整呈現宜蘭「海陸雙拼」的特色。