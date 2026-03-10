十年一遇！北美最乾燥之地繁花錦簇 加州死谷「金色花毯」覆蓋沙漠

以北美最乾燥地區著稱的加利福尼亞州死谷正因十年一遇的野花怒放而生意盎然，原本一片棕褐色沙漠景致如今被金黃色花毯覆蓋。

美聯社報導，南加州和內華達州部分地區通常每年都會有不同程度野花綻放。有些年分怒放的花海甚至從太空就清晰可見。然而，對於地球上最酷熱的死谷國家公園（Death Valley National Park）來說，如此繽紛景象卻是難得一見。

公園管理員拉馬爾（Matthew Lamar）說：「大家常以為荒蕪、了無生機的這片地景現在正以令人屏息的豐富色譜甦醒過來。」

拉馬爾表示，拜過去6個月持續降雨和溫暖氣溫所賜，今年花況是自從2016年以來最盛大的一次。

根據國家公園管理局（National Park Service），自從去年10月以來，死谷降下相當於幾乎一整年的雨量，更創下有紀錄以來最潮濕的11月紀錄（降雨量達44.7毫米），讓埋藏土中休眠已久的種子破土而出。

俗稱「沙漠向日葵」的沙漠金花遍布整個谷地，紫色的鐘穗花、棕眼報春花和粉色的沙漠五點花點綴其間。

來自「賭城」拉斯維加斯（Las Vegas）的遊客吉伯特（Jackie Gilbert）讚嘆花海的柔美和山巒的崎嶇雄偉在藍天下相映成趣。她說，沙漠花朵堅韌的生命力令人敬佩。

特地前來賞花的吉伯特說：「這提醒我們，即使身處如此逆境，仍可綻放生機。」

想一睹這番繁花錦簇可得把握時間。國家公園管理局表示，園區低海拔地區花海預計將持續到3月中旬至下旬，視天氣狀況而定。高海拔地區花卉則將於4月至6月間繽紛盛開。