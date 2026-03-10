快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0:4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

憶15年前311震災 駐日代表李逸洋投書日媒：台日友好重要分水嶺

中央社／ 東京10日專電
311東日本大地震15週年前夕，駐日代表李逸洋投書「每日新聞」指出，台日長期以來在困難時刻相互扶持，2011年東日本大震災是日本戰後最嚴重的複合型災害，也成為台日關係的重要分水嶺。圖／聯合報資料照片
311東日本大地震15週年前夕，駐日代表李逸洋投書「每日新聞」指出，台日長期以來在困難時刻相互扶持，2011年東日本大震災是日本戰後最嚴重的複合型災害，也成為台日關係的重要分水嶺。圖／聯合報資料照片

311東日本大地震15週年前夕，駐日代表李逸洋投書「每日新聞」指出，台日長期以來在困難時刻相互扶持，2011年東日本大震災是日本戰後最嚴重的複合型災害，也成為台日關係的重要分水嶺。

他在投書中表示，震災發生後，台灣民眾迅速展開大規模捐助與支持，捐款金額約達新台幣68.5億元（依當時匯率約逾200億日圓），為全球捐助日本最多的國家之一，也讓台日友誼迅速升溫，許多人認為311大地震是台日關係的重要分水嶺。

李逸洋表示，至今仍有許多日本民眾好奇，為何台灣人願意捐出如此龐大的善款。他指出，這與台灣社會「知恩圖報」的文化有關。1999年，台灣921大地震時，日本第一時間派遣國際救援隊提供援助，因此2011年311震災發生後，台灣社會立即展開報恩行動，許多民眾寫下「日本加油」的慰問字句，表達與災民同在的心意，也讓許多日本民眾更加認識台灣，體認到台灣是真正的朋友。

李逸洋指出，台日長期以來在困難時刻相互扶持，是世界上友好關係的重要典範。例如在COVID-19疫情期間，台灣曾捐贈200萬片口罩給日本，日本政府則提供台灣超過420萬劑疫苗。

他也提到，2021年中國暫停進口台灣鳳梨時，日本社會出現「輪到我們報恩的時候」的聲音，加上前首相安倍晉三的號召，許多日本民眾購買台灣鳳梨，如今日本成為台灣鳳梨最大出口市場。

此外，李逸洋指出，台灣與日本多個地方自治體簽署友好城市協定，並透過觀光交流協助311震災後的重建。日本東北6縣（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）2025年來自海外的住宿旅客達277萬2360人，較前一年增加21.8%，創下新高，其中台灣旅客連續兩年約占一半，居各國之首。

李逸洋表示，台日民間交流密切，也帶動經貿與供應鏈合作深化。面對全球氣候變遷與地緣政治挑戰，台日未來有必要更加緊密合作，為世界建立防災韌性的典範。

台日關係 日本 李逸洋

延伸閱讀

311談海嘯預警 氣象署：近海地震達標就即時發布

東京食品展促成合作 台南芒果與伊勢丹通路簽MOU

經典賽／大谷翔平回顧311大地震 盼記憶與教訓代代傳承

日本311大地震將滿15年 2萬6000多人仍在避難

相關新聞

青森睡魔抵嘉！一起來趟超越台日友好的文化交流之旅

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，每年8月2日到8月7日就是大型睡魔花車燈籠跟著舞者「跳人」們一起遊街慶祝的熱鬧慶典。台灣的花燈雖然不會扛上山車被拉著跑，但睡魔燈籠的龐大規模，還有每年日子一到就該出門看花燈的性質，和台灣的元宵節還真有幾分神似。

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

「這是我人生最大的誤判。」如果15年前、311大地震那天，打通電話叫妻子快逃，或許就不會天人永隔。日本宮城縣73歲的前消防員佐藤誠悅，當年身為第一線指揮官，拯救無數生命，卻因「自以為安全」的想法，永遠失去摯愛。這份深沉的懊悔，成為他至今踏遍全國、演講超過800場的動力。

東京食品展促成合作 台南芒果與伊勢丹通路簽MOU

為推動台灣農產品拓展日本市場，台南市政府、玉井的聯興青果生產合作社與日本伊勢丹百貨超市今天在東京國際食品展簽署芒果採購合...

日本311大地震將滿15年 2萬6000多人仍在避難

日本311大地震明天將滿15週年。日本復興廳統計，截至今年2月1日，日本全國仍有2萬6281人在避難。另外，福島縣目前仍...

台灣食品國家隊前進東京食品展 194家廠商創新高

亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天盛大開幕，「台灣館」集結194家廠商，組成「台灣...

年輕人不知足？物質富裕但幸福感低 專家揭「這定義」是問題關鍵

在物質條件持續提升的時代，年輕世代卻未必變得更快樂。近年多項研究顯示，Z世代的生活滿意度反而呈現下降趨勢，背後原因也引發學界關注。據美媒《psychologytoday》報導，哲學博士艾拉・貝茲沃（Ira Bedzow, Ph.D.）指出，從客觀條件來看，如今的年輕人成長在歷史上物質最富裕的時期之一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。