憶15年前311震災 駐日代表李逸洋投書日媒：台日友好重要分水嶺

311東日本大地震15週年前夕，駐日代表李逸洋投書「每日新聞」指出，台日長期以來在困難時刻相互扶持，2011年東日本大震災是日本戰後最嚴重的複合型災害，也成為台日關係的重要分水嶺。

他在投書中表示，震災發生後，台灣民眾迅速展開大規模捐助與支持，捐款金額約達新台幣68.5億元（依當時匯率約逾200億日圓），為全球捐助日本最多的國家之一，也讓台日友誼迅速升溫，許多人認為311大地震是台日關係的重要分水嶺。

李逸洋表示，至今仍有許多日本民眾好奇，為何台灣人願意捐出如此龐大的善款。他指出，這與台灣社會「知恩圖報」的文化有關。1999年，台灣921大地震時，日本第一時間派遣國際救援隊提供援助，因此2011年311震災發生後，台灣社會立即展開報恩行動，許多民眾寫下「日本加油」的慰問字句，表達與災民同在的心意，也讓許多日本民眾更加認識台灣，體認到台灣是真正的朋友。

李逸洋指出，台日長期以來在困難時刻相互扶持，是世界上友好關係的重要典範。例如在COVID-19疫情期間，台灣曾捐贈200萬片口罩給日本，日本政府則提供台灣超過420萬劑疫苗。

他也提到，2021年中國暫停進口台灣鳳梨時，日本社會出現「輪到我們報恩的時候」的聲音，加上前首相安倍晉三的號召，許多日本民眾購買台灣鳳梨，如今日本成為台灣鳳梨最大出口市場。

此外，李逸洋指出，台灣與日本多個地方自治體簽署友好城市協定，並透過觀光交流協助311震災後的重建。日本東北6縣（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）2025年來自海外的住宿旅客達277萬2360人，較前一年增加21.8%，創下新高，其中台灣旅客連續兩年約占一半，居各國之首。

李逸洋表示，台日民間交流密切，也帶動經貿與供應鏈合作深化。面對全球氣候變遷與地緣政治挑戰，台日未來有必要更加緊密合作，為世界建立防災韌性的典範。