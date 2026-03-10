東京食品展促成合作 台南芒果與伊勢丹通路簽MOU

為推動台灣農產品拓展日本市場，台南市政府、玉井的聯興青果生產合作社與日本伊勢丹百貨超市今天在東京國際食品展簽署芒果採購合作備忘錄（MOU），透過產地、政府與企業通路的合作，將持續擴大台南芒果在日本市場的銷售與推廣。

此次MOU由四方代表共同簽署，包括台南市長黃偉哲、聯興青果生產合作社主席林漢維、伊勢丹百貨的MI Foodstyle株式會社代表取締役雨宮隆一，以及Reproall株式會社代表取締役山口祐輔。農業部長陳駿季、駐日代表李逸洋以及立委陳亭妃擔任見證人。

林漢維指出，3年前就是在東京國際食品展與伊勢丹超市結緣，當時對方表示沒有賣過台灣芒果，先開放1家門市試賣，結果深受日本消費者喜愛。隔年，伊勢丹開放22家門市販售台南芒果，獲得消費者相當高評價。今年是第3年，這次不僅帶來芒果，也將台南優良的農產品與加工品帶入伊勢丹超市。這份MOU不僅是合作協議，更代表台南與日本長久穩定的合作關係。

雨宮隆一表示，透過這次合作，伊勢丹深刻了解到台灣擁有許多優質農產品，未來希望透過銷售通路，將這些產品介紹給日本消費者，特別是日本家庭。希望能把這些來自台灣的美味帶進日本餐桌，「為日本民眾的日常飲食帶來小小的感動」。

他也強調，未來將透過持續合作培養彼此的信任關係，建立更長遠且穩定的產業連結，並期待能引進更多優良的台灣農產品。

山口祐輔表示，他2012年第一次接觸台灣芒果就被它的魅力深深吸引，之後一邊學習中文，一邊努力尋找引進的機會，如今能夠促成企業之間的合作，讓他深感榮幸。

他指出，玉井芒果不僅在日本，放在世界市場上都是品質非常優秀的產品。過去2年，在日本各大賣場進行了許多試吃與推廣活動，讓日本消費者能夠直接品嘗台灣芒果。透過簽署MOU，將邁出新步伐，把台灣芒果更正式引進日本市場。

陳亭妃表示，台南芒果為了打通日本市場付出許多心力，此次MOU簽署不僅有助於拓展日本市場，象徵台日農產與食品產業合作邁向新的里程碑，也希望能把台南隊、Team Tainan好的農產品、加工品帶進伊勢丹百貨通路。

簽署MOU同時，農業部在東京食品展的「農水產館」也開幕。李逸洋表示，台灣與日本因氣候條件互補及長期友好關係，互為重要的農水產品貿易夥伴，2025年台灣銷往日本的鮮果出口值達2972萬美元，占全年鮮果出口55.4%，日本是台灣水果第一大海外市場，其中鳳梨與香蕉超過9成出口至日本，芒果也有約5成銷往日本；水產品方面，日本同樣是台灣鮪魚與鰹魚最大的外銷市場。

他指出，台日農漁業合作仍有很大發展空間，駐日代表處未來將持續扮演橋梁角色，協助推動更多優質台灣農水產品進入日本市場。