快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

日本311大地震將滿15年 2萬6000多人仍在避難

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本311大地震明天將滿15週年。圖為2011年311大地震地震後三天福島第一核電廠冒煙的衛星影像。（路透）
日本311大地震明天將滿15週年。圖為2011年311大地震地震後三天福島第一核電廠冒煙的衛星影像。（路透）

日本311大地震明天將滿15週年。日本復興廳統計，截至今年2月1日，日本全國仍有2萬6281人在避難。另外，福島縣目前仍有7個區域接獲避難指示，不少當地居民已經放棄返鄉。

時事通信社與共同社報導，2011年3月11日下午2時46分，日本三陸海域發生規模9.0巨大地震，在宮城縣測得最大震度7。日本東北地區、關東地區沿岸各地，紛紛遭遇海嘯來襲，並使東京電力福島第一核電廠發生核子事故。

日本警察廳說明，由於宮城縣警方去年10月確認，被海嘯捲走而失蹤的女童山根捺星骸骨，截至2026年3月9日，罹難者較前一年增加1人，總計1萬5901人死亡，另有2519人失蹤。另外，岩手縣、宮城縣兩地有53具身分不明的遺體。

此外，據日本復興廳發布的數據，截至去年底，311大地震的「災害關聯死」（避難期間因身體不適而死亡）攀升到3810人。

311大地震出現的海嘯重創福島第一核電廠，並引發廠內氫爆與爐心熔毀，進而使這座核電廠陷入停擺。東電這些年嘗試取出位於反應爐壓力槽（RPV）內的爐心燃料和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物熔融核燃料團塊，但過程一波三折，並已在去年宣布，把取出3號機內熔融核燃料團塊的時間，從2030年代初期延到2037年度以後。

日本政府與東電的計劃在2051年完成報廢福島第一核電廠，不過延後上述作業也使廢爐更加困難。

311大地震過後，日本國家訂定的基本方針「第2期復興與創生期」將在今年3月底告終。4月1日開始的新年度，將邁入5年為期的「第3期復興與創生期」，這段期間著重敲定福島縣「除染土」的最終去處，以及推動災民返鄉等事務。

據環境省官網說明，在福島第一核電廠事故之後，為了恢復因放射性物質而受損的環境所清除的土壤，被稱為「除去土壤」（除染土）。2011年3月12日福島第一核電廠爆炸引發輻射外洩核災過後，許多土地受到輻射污染，日本政府進行大規模除染作業，把除染土運至位於福島縣的暫存設施。

日本岩手縣、宮城縣、福島各地方政府將在明天舉行追悼儀式，並於地震發生同一時刻下午2時46分默哀。

日本內閣官房長官木原稔6日宣布，日本首相高市早苗11日將在福島市參加縣府主辦的追悼儀式。

日本 地震

延伸閱讀

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

日本知名裸男祭萬頭攢動 1傷者死於腦部缺氧

日本首批國產長程飛彈進駐熊本 射程觸及中國本土

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

相關新聞

青森睡魔抵嘉！一起來趟超越台日友好的文化交流之旅

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，每年8月2日到8月7日就是大型睡魔花車燈籠跟著舞者「跳人」們一起遊街慶祝的熱鬧慶典。台灣的花燈雖然不會扛上山車被拉著跑，但睡魔燈籠的龐大規模，還有每年日子一到就該出門看花燈的性質，和台灣的元宵節還真有幾分神似。

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

「這是我人生最大的誤判。」如果15年前、311大地震那天，打通電話叫妻子快逃，或許就不會天人永隔。日本宮城縣73歲的前消防員佐藤誠悅，當年身為第一線指揮官，拯救無數生命，卻因「自以為安全」的想法，永遠失去摯愛。這份深沉的懊悔，成為他至今踏遍全國、演講超過800場的動力。

日本311大地震將滿15年 2萬6000多人仍在避難

日本311大地震明天將滿15週年。日本復興廳統計，截至今年2月1日，日本全國仍有2萬6281人在避難。另外，福島縣目前仍...

台灣食品國家隊前進東京食品展 194家廠商創新高

亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天盛大開幕，「台灣館」集結194家廠商，組成「台灣...

年輕人不知足？物質富裕但幸福感低 專家揭「這定義」是問題關鍵

在物質條件持續提升的時代，年輕世代卻未必變得更快樂。近年多項研究顯示，Z世代的生活滿意度反而呈現下降趨勢，背後原因也引發學界關注。據美媒《psychologytoday》報導，哲學博士艾拉・貝茲沃（Ira Bedzow, Ph.D.）指出，從客觀條件來看，如今的年輕人成長在歷史上物質最富裕的時期之一...

進房卻忘了要拿什麼…「腦袋當機」總覺得自己失智？專家給5解方

現代人生活節奏快，常發現話到嘴邊卻卡住，或是走進房間卻忘了要拿什麼，這種「腦袋當機」的挫敗感常讓人擔心自己是否失智。臨床神經心理學家阿曼達·薩克斯-齊默曼（Amanda Sacks-Zimmerman）在美媒Psychology Today上發文指出，雖然大腦確實會隨著年齡增長出現物理性萎縮，但「思考變慢」並不代表「失去智慧」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。