快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

台灣食品國家隊前進東京食品展 194家廠商創新高

中央社／ 東京10日專電
亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日盛大開幕，「台灣館」舉行剪綵儀式。左起為花蓮縣長徐榛蔚、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、農業部長陳駿季、經濟部國際貿易署副署長胡啟娟、外貿協會董事長黃志芳、駐日代表李逸洋、原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、宜蘭縣代理縣長林茂盛。中央社
亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日盛大開幕，「台灣館」舉行剪綵儀式。左起為花蓮縣長徐榛蔚、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、農業部長陳駿季、經濟部國際貿易署副署長胡啟娟、外貿協會董事長黃志芳、駐日代表李逸洋、原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、宜蘭縣代理縣長林茂盛。中央社

亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天盛大開幕，「台灣館」集結194家廠商，組成「台灣食品國家隊」進軍展會。外貿協會董事長黃志芳表示，希望把東京國際展示場變成台灣食品國家隊的主場，持續提升台灣食品品牌的國際能見度。

「台灣館」由外貿協會與經濟部國際貿易署等單位共同主辦，今年集結194家廠商參展，創下歷年新高。

黃志芳致詞時表示，近日世界棒球經典賽（WBC）分組賽在東京舉行，台灣隊倒吃甘蔗，球員的表現讓國人深受感動，東京巨蛋內「Team Taiwan」的聲音響徹雲霄，可以說是台灣在日本的「棒球週」，現在則由經濟部、農業部、原民會與15個縣市組成最精銳的「台灣食品國家隊」，前進東京國際食品展。

他指出，台灣蟬聯展會第2大外國參展國，未來將持續努力，朝第一大參展國的目標邁進，「希望把Tokyo Big Sight（東京國際展示場）變成台灣食品國家隊的主場」，為台灣食品產業爭取更多國際商機。

駐日代表李逸洋致詞指出，台灣食品在日本市場向來深受歡迎，代表處去年在中元節與歲末年終時，特別準備台灣芒果與烏魚子作為禮品，每次送出約2200份，日本國會議員與各界人士品嘗後都讚不絕口。

他表示，代表處人員今天也會逐一試吃各家廠商產品，未來列入對外贈禮清單；駐日代表處未來也會站在第一線，協助地方政府與企業，將安心、優質的台灣食品推廣給日本消費者。

農業部長陳駿季致詞表示，台灣館雖然參展規模是第2大，但「人氣絕對是第一」。他強調，農業部最重要的目標是讓台灣優質農產品走進日本家庭餐桌，希望未來日本民眾的餐桌上能看到更多台灣農產品，飯後水果也能享用台灣水果。

經濟部國際貿易署副署長胡啟娟表示，日本是台灣食品出口第2大市場，今年在立法院支持下大幅增加補助參展經費，以Taiwan Select打造整體形象，同時安排廚藝展示、論壇及多項推廣活動，展現台灣食品產業的創新與活力。

她指出，未來政府也將協助業者拓展海外市場，並計畫進一步前往中南美洲與巴西等地開拓商機。

開幕典禮上，包括原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安，以及屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、台南市長黃偉哲、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣代理縣長林茂盛、苗栗縣副縣長邱俐俐、桃園市副市長蘇俊賓等地方首長到場，推廣地方特色美食。

立委有邱議瑩、李昆澤、陳亭妃、陳瑩、林宜瑾等到場，為廠商加油打氣。中央社董事長李永得與外貿協會副董事長陳昱凱也共襄盛舉，一起為為期4天的展覽揭開序幕。

亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日盛大開幕，「台灣館」安排廚藝展示活動，由料理網紅池田航以台灣食材製作美食。中央社
亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日盛大開幕，「台灣館」安排廚藝展示活動，由料理網紅池田航以台灣食材製作美食。中央社

亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日盛大開幕，「台灣館」舉行剪綵儀式，縣市首長代表與立法委員到場為台灣產品加油，左起為高雄市秘書長郭添貴、立委邱議瑩、林宜瑾、李昆澤。中央社
亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日盛大開幕，「台灣館」舉行剪綵儀式，縣市首長代表與立法委員到場為台灣產品加油，左起為高雄市秘書長郭添貴、立委邱議瑩、林宜瑾、李昆澤。中央社

黃志芳 農業部 日本 台灣

延伸閱讀

屏東縣連4年前進東京食品展 周春米：今年累加產值可破百億

東京食品展開跑！宜蘭館「三星蔥甜筒飯糰」驚豔全場

屏東隊連續4年前進東京食品展 周春米有信心今年累加產值可破百億

矢田亞希子站台東京食品展台灣館 嚐鳳梨漢堡讚不停

相關新聞

青森睡魔抵嘉！一起來趟超越台日友好的文化交流之旅

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，每年8月2日到8月7日就是大型睡魔花車燈籠跟著舞者「跳人」們一起遊街慶祝的熱鬧慶典。台灣的花燈雖然不會扛上山車被拉著跑，但睡魔燈籠的龐大規模，還有每年日子一到就該出門看花燈的性質，和台灣的元宵節還真有幾分神似。

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

「這是我人生最大的誤判。」如果15年前、311大地震那天，打通電話叫妻子快逃，或許就不會天人永隔。日本宮城縣73歲的前消防員佐藤誠悅，當年身為第一線指揮官，拯救無數生命，卻因「自以為安全」的想法，永遠失去摯愛。這份深沉的懊悔，成為他至今踏遍全國、演講超過800場的動力。

日本311大地震將滿15年 2萬6000多人仍在避難

日本311大地震明天將滿15週年。日本復興廳統計，截至今年2月1日，日本全國仍有2萬6281人在避難。另外，福島縣目前仍...

台灣食品國家隊前進東京食品展 194家廠商創新高

亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天盛大開幕，「台灣館」集結194家廠商，組成「台灣...

年輕人不知足？物質富裕但幸福感低 專家揭「這定義」是問題關鍵

在物質條件持續提升的時代，年輕世代卻未必變得更快樂。近年多項研究顯示，Z世代的生活滿意度反而呈現下降趨勢，背後原因也引發學界關注。據美媒《psychologytoday》報導，哲學博士艾拉・貝茲沃（Ira Bedzow, Ph.D.）指出，從客觀條件來看，如今的年輕人成長在歷史上物質最富裕的時期之一...

進房卻忘了要拿什麼…「腦袋當機」總覺得自己失智？專家給5解方

現代人生活節奏快，常發現話到嘴邊卻卡住，或是走進房間卻忘了要拿什麼，這種「腦袋當機」的挫敗感常讓人擔心自己是否失智。臨床神經心理學家阿曼達·薩克斯-齊默曼（Amanda Sacks-Zimmerman）在美媒Psychology Today上發文指出，雖然大腦確實會隨著年齡增長出現物理性萎縮，但「思考變慢」並不代表「失去智慧」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。