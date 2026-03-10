台灣食品國家隊前進東京食品展 194家廠商創新高

亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天盛大開幕，「台灣館」集結194家廠商，組成「台灣食品國家隊」進軍展會。外貿協會董事長黃志芳表示，希望把東京國際展示場變成台灣食品國家隊的主場，持續提升台灣食品品牌的國際能見度。

「台灣館」由外貿協會與經濟部國際貿易署等單位共同主辦，今年集結194家廠商參展，創下歷年新高。

黃志芳致詞時表示，近日世界棒球經典賽（WBC）分組賽在東京舉行，台灣隊倒吃甘蔗，球員的表現讓國人深受感動，東京巨蛋內「Team Taiwan」的聲音響徹雲霄，可以說是台灣在日本的「棒球週」，現在則由經濟部、農業部、原民會與15個縣市組成最精銳的「台灣食品國家隊」，前進東京國際食品展。

他指出，台灣蟬聯展會第2大外國參展國，未來將持續努力，朝第一大參展國的目標邁進，「希望把Tokyo Big Sight（東京國際展示場）變成台灣食品國家隊的主場」，為台灣食品產業爭取更多國際商機。

駐日代表李逸洋致詞指出，台灣食品在日本市場向來深受歡迎，代表處去年在中元節與歲末年終時，特別準備台灣芒果與烏魚子作為禮品，每次送出約2200份，日本國會議員與各界人士品嘗後都讚不絕口。

他表示，代表處人員今天也會逐一試吃各家廠商產品，未來列入對外贈禮清單；駐日代表處未來也會站在第一線，協助地方政府與企業，將安心、優質的台灣食品推廣給日本消費者。

農業部長陳駿季致詞表示，台灣館雖然參展規模是第2大，但「人氣絕對是第一」。他強調，農業部最重要的目標是讓台灣優質農產品走進日本家庭餐桌，希望未來日本民眾的餐桌上能看到更多台灣農產品，飯後水果也能享用台灣水果。

經濟部國際貿易署副署長胡啟娟表示，日本是台灣食品出口第2大市場，今年在立法院支持下大幅增加補助參展經費，以Taiwan Select打造整體形象，同時安排廚藝展示、論壇及多項推廣活動，展現台灣食品產業的創新與活力。

她指出，未來政府也將協助業者拓展海外市場，並計畫進一步前往中南美洲與巴西等地開拓商機。

開幕典禮上，包括原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安，以及屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、台南市長黃偉哲、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣代理縣長林茂盛、苗栗縣副縣長邱俐俐、桃園市副市長蘇俊賓等地方首長到場，推廣地方特色美食。

立委有邱議瑩、李昆澤、陳亭妃、陳瑩、林宜瑾等到場，為廠商加油打氣。中央社董事長李永得與外貿協會副董事長陳昱凱也共襄盛舉，一起為為期4天的展覽揭開序幕。

亞洲最具指標性的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）10日盛大開幕，「台灣館」安排廚藝展示活動，由料理網紅池田航以台灣食材製作美食。中央社