日本知名裸男祭萬頭攢動 1傷者死於腦部缺氧

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本岡山市東區的西大寺觀音院上月舉辦知名裸祭。（歐新社） WJNEWS
日本岡山市東區的西大寺觀音院上月舉辦知名裸祭，聚集大批身穿兜襠布的男子，不過有3名男子在活動期間受重傷陷入昏迷。岡山縣警方宣布，其中一名男性傷者已經死亡。

根據西大寺及當地觀光聯盟官網介紹，「西大寺會陽」又被稱為裸祭，已被列為日本國家重要無形民俗文化財。這項祭典其中一個環節是穿著兜襠布的男子，在有限的空間激烈爭奪被認為能招來福氣的「寶木」。而今年的活動在2月21日晚間登場。

「讀賣新聞」報導，岡山東警察署昨天說明，收治高谷純的醫院告知，高谷純已經在當天身亡。死者為當地居民，年齡48歲，死因是腦部缺氧。他疑似爭搶「寶木」之後發生意外，倒在互相推擠的人群中。

警方研判，他當時可能被群眾壓迫，呼吸陷入困難。

關於其他兩名傷者，岡山東警察署指出，其中一人為岡山縣美作市的42歲男子，已在事發之後4天恢復意識，另外一名58歲傷者目前仍處於昏迷狀態。

警方目前還在詳查事發原因。

「山陽新聞」報導，主辦這場活動的西大寺會陽奉贊會會長大森實表示，「寶貴的性命被奪走，令人極為痛心。我對此致上深切的哀悼之意。之後將與相關團體協商、檢討從根本重新修改會陽活動的進行方式。」

主辦單位表示，當時約有1萬人參加這場活動。

