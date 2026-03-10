快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

年輕人不知足？物質富裕但幸福感低 專家揭「這定義」是問題關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
如今的年輕人成長在歷史上物質最富裕的時期，然而，全球幸福感研究卻顯示，美國年輕世代的自我幸福感持續下降。示意圖／Ingimage
如今的年輕人成長在歷史上物質最富裕的時期，然而，全球幸福感研究卻顯示，美國年輕世代的自我幸福感持續下降。示意圖／Ingimage

在物質條件持續提升的時代，年輕世代卻未必變得更快樂。近年多項研究顯示，Z世代的生活滿意度反而呈現下降趨勢，背後原因也引發學界關注。據美媒《psychologytoday》報導，哲學博士艾拉・貝茲沃（Ira Bedzow, Ph.D.）指出，從客觀條件來看，如今的年輕人成長在歷史上物質最富裕的時期之一，教育、醫療與資訊資源都比過去更加充足，科技發展也大幅改變了人們的日常生活，然而，全球幸福感研究卻顯示，美國年輕世代的自我幸福感持續下降。

研究指出，Z世代（1997年至2012年出生）與年輕千禧世代（1981年至1996年出生）的自我幸福感在所有世代中最低，許多人表示自己的人生缺乏意義，甚至覺得工作沒有價值。

相較之下，X世代（1965年至1980年出生）與嬰兒潮世代（1946年至1964年出生）的整體狀況較好，但仍不如過去同齡世代的幸福程度。此外，美國公共衛生署也曾在2023年警告，「孤獨與社會孤立」已成為一項公共衛生危機，對心理與生理健康都可能造成影響。

貝茲沃分析，社群媒體帶來的「社會比較」可能是原因之一。過去人們主要與身邊的人比較，例如鄰居或同事，但如今社群平台讓年輕人隨時接觸到全球各地精心包裝的成功故事，當青少年長時間觀看他人的成就、旅行或戀愛生活時，即使自身狀況不差，也容易產生「自己過得不夠好」的感受。

此外，與網路創作者或網紅比較，也可能形成一種「零和遊戲」的心理感受，意味著當少數人獲得大量關注時，其他人可能會覺得自己變得不被看見。研究也發現，這種現象與青少年焦慮與憂鬱症狀增加有關。

不過，貝茲沃認為，問題不僅僅是比較本身，更與當代社會對「成功與快樂」的定義有關。許多年輕人習慣將人生的重要時刻分享到網路上，逐漸開始追求那些「值得被發佈」的成就，例如學歷、實習機會、旅行或消費體驗，但當這些目標真的達成時，內心感受卻未必與社群貼文呈現的一樣。

貝茲沃指出，幸福往往來自日常生活中的普通時刻，例如人際連結、長期投入的活動以及歸屬感，當物質條件達到一定程度後，這些因素反而比更多資源更能影響人們的生活感受。他也認為，單純要求年輕人「少用社群媒體」並不容易奏效，因為滑手機的行為往往源於更深層的需求，例如無聊、孤獨或對連結的渴望，若能找到其他方式滿足這些需求，才有機會讓社會比較轉變為真正的人際連結。

貝茲沃最後指出，在機會前所未有的時代，年輕世代卻同時面臨持續的不滿足感，要改善這種狀態，也許關鍵不在於擁有更多，而在於重新思考人們真正想要的是什麼。

年輕人 社群媒體 幸福感 年輕世代

延伸閱讀

登山時遭伴侶遺棄...TikTok瘋傳「高山離婚」 專家揭背後成因

現代人不會交朋友？美國將孤獨列為公共健康危機 專家：不是個人問題

反社會人格怎麼談戀愛？ 選美選手自曝經營關係方式：我不會傷害我自己

預習大學數學受感動！牙醫、頂大電機皆達門檻 網友女兒改選數學系

相關新聞

青森睡魔抵嘉！一起來趟超越台日友好的文化交流之旅

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，每年8月2日到8月7日就是大型睡魔花車燈籠跟著舞者「跳人」們一起遊街慶祝的熱鬧慶典。台灣的花燈雖然不會扛上山車被拉著跑，但睡魔燈籠的龐大規模，還有每年日子一到就該出門看花燈的性質，和台灣的元宵節還真有幾分神似。

全球護照排名出爐！這國再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡以可免簽前往192個旅遊目的地的成績，持續蟬聯全球最強護照；日本、南韓與阿拉伯聯合大公國則以187個目的地並列第2名。台灣以可免簽或落地簽前往134個目的地排名第31名，相較2月上升1名。

年輕人不知足？物質富裕但幸福感低 專家揭「這定義」是問題關鍵

在物質條件持續提升的時代，年輕世代卻未必變得更快樂。近年多項研究顯示，Z世代的生活滿意度反而呈現下降趨勢，背後原因也引發學界關注。據美媒《psychologytoday》報導，哲學博士艾拉・貝茲沃（Ira Bedzow, Ph.D.）指出，從客觀條件來看，如今的年輕人成長在歷史上物質最富裕的時期之一...

進房卻忘了要拿什麼…「腦袋當機」總覺得自己失智？專家給5解方

現代人生活節奏快，常發現話到嘴邊卻卡住，或是走進房間卻忘了要拿什麼，這種「腦袋當機」的挫敗感常讓人擔心自己是否失智。臨床神經心理學家阿曼達·薩克斯-齊默曼（Amanda Sacks-Zimmerman）在美媒Psychology Today上發文指出，雖然大腦確實會隨著年齡增長出現物理性萎縮，但「思考變慢」並不代表「失去智慧」...

日本知名裸男祭萬頭攢動 1傷者死於腦部缺氧

日本岡山市東區的西大寺觀音院上月舉辦知名裸祭，聚集大批身穿兜襠布的男子，不過有3名男子在活動期間受重傷陷入昏迷。岡山縣警...

肯亞洪災造成大規模破壞...增至42死 近乎翻倍

肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。