年輕人不知足？物質富裕但幸福感低 專家揭「這定義」是問題關鍵

在物質條件持續提升的時代，年輕世代卻未必變得更快樂。近年多項研究顯示，Z世代的生活滿意度反而呈現下降趨勢，背後原因也引發學界關注。據美媒《psychologytoday》報導，哲學博士艾拉・貝茲沃（Ira Bedzow, Ph.D.）指出，從客觀條件來看，如今的年輕人成長在歷史上物質最富裕的時期之一，教育、醫療與資訊資源都比過去更加充足，科技發展也大幅改變了人們的日常生活，然而，全球幸福感研究卻顯示，美國年輕世代的自我幸福感持續下降。

研究指出，Z世代（1997年至2012年出生）與年輕千禧世代（1981年至1996年出生）的自我幸福感在所有世代中最低，許多人表示自己的人生缺乏意義，甚至覺得工作沒有價值。

相較之下，X世代（1965年至1980年出生）與嬰兒潮世代（1946年至1964年出生）的整體狀況較好，但仍不如過去同齡世代的幸福程度。此外，美國公共衛生署也曾在2023年警告，「孤獨與社會孤立」已成為一項公共衛生危機，對心理與生理健康都可能造成影響。

貝茲沃分析，社群媒體帶來的「社會比較」可能是原因之一。過去人們主要與身邊的人比較，例如鄰居或同事，但如今社群平台讓年輕人隨時接觸到全球各地精心包裝的成功故事，當青少年長時間觀看他人的成就、旅行或戀愛生活時，即使自身狀況不差，也容易產生「自己過得不夠好」的感受。

此外，與網路創作者或網紅比較，也可能形成一種「零和遊戲」的心理感受，意味著當少數人獲得大量關注時，其他人可能會覺得自己變得不被看見。研究也發現，這種現象與青少年焦慮與憂鬱症狀增加有關。

不過，貝茲沃認為，問題不僅僅是比較本身，更與當代社會對「成功與快樂」的定義有關。許多年輕人習慣將人生的重要時刻分享到網路上，逐漸開始追求那些「值得被發佈」的成就，例如學歷、實習機會、旅行或消費體驗，但當這些目標真的達成時，內心感受卻未必與社群貼文呈現的一樣。

貝茲沃指出，幸福往往來自日常生活中的普通時刻，例如人際連結、長期投入的活動以及歸屬感，當物質條件達到一定程度後，這些因素反而比更多資源更能影響人們的生活感受。他也認為，單純要求年輕人「少用社群媒體」並不容易奏效，因為滑手機的行為往往源於更深層的需求，例如無聊、孤獨或對連結的渴望，若能找到其他方式滿足這些需求，才有機會讓社會比較轉變為真正的人際連結。

貝茲沃最後指出，在機會前所未有的時代，年輕世代卻同時面臨持續的不滿足感，要改善這種狀態，也許關鍵不在於擁有更多，而在於重新思考人們真正想要的是什麼。