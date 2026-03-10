快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
G7正討論釋出戰略石油儲備，但分析指出，此舉難以長時間壓低劇烈波動的油價。美聯社
G7正討論釋出戰略石油儲備，但分析指出，此舉難以長時間壓低劇烈波動的油價。美聯社

面對荷莫茲海峽石油運輸中斷危機，七國集團（G7）表示將「採取必要措施」，並持續討論釋出戰略石油儲備，消息帶動布蘭特原油期貨回落至每桶93美元左右。然而市場分析指出，若波灣地區衝突持續，即使釋出數億桶原油，也難以長時間壓低劇烈震盪的油價。

摩根士丹利石油策略師Martijn Rats指出，從過往經驗來看，釋放戰略儲備穩定油價的效果「好壞參半」，油價反而經常上漲，因為這項行動本身反映了情勢的嚴峻，可能加劇市場焦慮。

牛津能源研究所分析師Paul Horsnell也認為，用庫存取代實際供應「非常困難」，此次供應中斷可能是石油市場史上規模最大的一次，遠超出任何戰略儲備所能彌補的缺口。

成員國合計持有約12億桶公共應急儲備，另掌握數十億桶可動員的商業庫存。過去各國聯合釋油的最高紀錄為每日約130萬桶，理論上雖可提升至每日300萬至350萬桶，但仍遠低於荷莫茲海峽每日約2,000萬桶的常態運輸量。IEA強調，緊急釋油旨在應對供應中斷，而非干預油價。

在此次危機中，高度依賴中東原油的亞洲地區預計將受最嚴重衝擊。全球最大原油進口國中國目前仍未表態是否動用戰略儲備，市場觀察人士分析，中國買家傾向於在國際市場確保供應，而非動用戰略庫存。

市場 分析師 原油

延伸閱讀

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

美伊戰火延燒油價衝破100美元 G7對釋出石油儲備無共識

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

亞洲採取行動因應油價勁揚 G7擬商議釋出石油儲備

相關新聞

青森睡魔抵嘉！一起來趟超越台日友好的文化交流之旅

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，每年8月2日到8月7日就是大型睡魔花車燈籠跟著舞者「跳人」們一起遊街慶祝的熱鬧慶典。台灣的花燈雖然不會扛上山車被拉著跑，但睡魔燈籠的龐大規模，還有每年日子一到就該出門看花燈的性質，和台灣的元宵節還真有幾分神似。

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

面對荷莫茲海峽石油運輸中斷危機，七國集團（G7）表示將「採取必要措施」，並持續討論釋出戰略石油儲備，消息帶動布蘭特原油期貨回落至每桶93美元左右。然而市場分析指出，若波灣地區衝突持續，即使釋出數億桶原油，也難以長時間壓低劇烈震盪的油價。

全球護照排名出爐！這國再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡以可免簽前往192個旅遊目的地的成績，持續蟬聯全球最強護照；日本、南韓與阿拉伯聯合大公國則以187個目的地並列第2名。台灣以可免簽或落地簽前往134個目的地排名第31名，相較2月上升1名。

肯亞洪災造成大規模破壞...增至42死 近乎翻倍

肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死

贏球是義務輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

從球員的角度來看，這個新興的賽事似乎沒有什麼參加的理由：如果美國隊贏了，球員們只是完成了應該做的事，但如果美國輸了，就算是輸給一支實力強勁的隊伍，也算是表現不佳。

「俄粉」與「炮灰」：申請俄羅斯長居必須同意服役一年？

（德國之聲中文網）25歲的塞內加爾人迪奧普（Malick Diop）2023年喜獲俄羅斯獎學金，赴下諾夫哥羅德國立大學就讀。然而抵達俄羅斯後，他被征入軍隊擔任廚師，並被派往烏克蘭東部城市盧甘斯克。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。