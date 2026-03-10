全球護照排名出爐！這國再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
恒理護照指數最新排名近日出爐，台灣以可免簽或落地簽前往134個目的地排名第31名。資料照片。路透
英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡以可免簽前往192個旅遊目的地的成績，持續蟬聯全球最強護照；日本、南韓與阿拉伯聯合大公國則以187個目的地並列第2名。台灣以可免簽或落地簽前往134個目的地排名第31名，相較2月上升1名。

根據最新排名，除新加坡、日本、南韓與阿聯外，前五名其餘位置均由歐洲國家包辦。其中，瑞典以186個目的地位居第3；比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙與瑞士等國，均以185個目的地並列第4名。奧地利、希臘、馬爾他與葡萄牙則以184個目的地並列第5名。

前十名中，非歐洲國家有第6名的馬來西亞、第7名的澳洲與紐西蘭、以及第十名的美國。香港以174個目的排在第13名，澳門以141個目的排在第29。中國大陸則以82個目的地排在第55。

排名最後的國家依序為第99名的伊拉克（29個目的地）、第100名的敘利亞（26個）與第101名的阿富汗（24個）。

「恒理護照指數」由總部設於倫敦的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）編制，並採用「國際航空運輸協會」（IATA）專屬數據，指數依各國護照持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行排名。該指數每月更新，涵蓋199本護照、227個旅遊目的地，常被用作評估全球護照行動力的參考指標。

