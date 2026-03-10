進房卻忘了要拿什麼…「腦袋當機」總覺得自己失智？專家給5解方

現代人生活節奏快，常發現話到嘴邊卻卡住，或是走進房間卻忘了要拿什麼，這種「腦袋當機」的挫敗感常讓人擔心自己是否失智。臨床神經心理學家阿曼達·薩克斯-齊默曼（Amanda Sacks-Zimmerman）在美媒Psychology Today上發文指出，雖然大腦確實會隨著年齡增長出現物理性萎縮，但「思考變慢」並不代表「失去智慧」，只要掌握正確的習慣養成，大腦依然能像年輕時一樣高效運作。

阿曼達博士解釋，人類大腦從40歲中旬開始就會出現正常退化。生理上，負責認知控制的「額葉」與主管記憶的「海馬迴」會逐漸縮小；此外，負責傳遞訊息的「白質」也會因髓磷脂縮減而降低效率，導致處理資訊的速度變慢。就像是一台電腦，雖然硬碟裡的資料都還在，但讀取速度變慢了。

不過，她也強調，只要掌握正確的五項習慣養成，老化的腦袋依然能高效運作：

練習「先驗過濾」

在進入任何聚餐、開會等場合前，先預判重點。例如出門與好友吃飯前，先問自己「我想記住關於對方的哪5件事？」，這種「先驗過濾」（A priori filtering）能主動鎖定重要資訊，有效減輕大腦的認知負荷。

隨手紀錄並反覆複誦

「書寫」是保留資訊的最佳方式，將聽到的重點以簡短、條列式記錄下來，能幫助大腦專注處理核心資訊並過濾雜訊。此外，反覆複誦能讓資訊更穩固地進入短期記憶庫，這是一種對額葉功能的刻意練習。

系統化組織資訊

將新資訊與已有的長期記憶連結，可以嘗試使用諧音或有趣的口訣來以此掛鉤，反之，若不花時間整理資訊，額葉功能下降的代價就是記憶提取效率低落。

善用外部提示與工具

高齡大腦的「自發性回憶」較不可靠，經常是挫敗感的主要來源。阿曼達博士建議不要對大腦過度自信，善用改用外部提示，例如將聚會細節直接輸入手機行事曆並設定鬧鐘，直接繞過衰退的額葉功能，避免遺忘帶來的焦慮。

保持「當下感」

在處理需要專注力的事時，切記避開焦慮、疲勞或任何會分心的事物，同時留意自身心智狀態。如果當下正感到焦慮或疲勞，也許該停下來休息，或要求他人重複資訊，避免在分心中流失記憶。

阿曼達博士最後呼籲，除了這些技巧，保持自我肯定、拒絕長期自我批判，並持續學習，都是能讓人在年歲增長的過程中，依然能保有靈活且強韌的思維。