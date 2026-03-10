快訊

亞洲航空公司漲機票價格 油價飆廉航壓力大

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
越南河內內排國際機場。 路透
亞洲航空公司正在調漲機票價格，同時擬妥萬一飛機因中東衝突升高被迫停飛的應變計畫。

印度的航空公司已將長程航線的機票價格調高15%，知情人士說，現在考慮再拉大漲幅。越南當地的官媒則是警告，由於飛機燃料依賴進口，機票最高有可能漲70%。

彭博新聞指出，亞洲地區的航空公司不像歐洲或美國的同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，以至於更容易受到飛機燃料突然飆高的傷害。

消息人士表示，東南亞一些廉價航空公司因而開始料想到，一旦燃料貴到無法負擔或是難以取得時，飛機只能停飛。

Sparta Commodities資深分析師June Goh說，亞洲的航空公司若沒有夠強的避險規畫，先前機票售出的基準點比起現在所在的位置，真的受傷很重。

消息來源指出，如果目前油價高居不下的情況再維持三個多月，一些利潤率低的廉航恐怕就要倒閉。

德意志銀行分析師Michael Linenberg在最新的報告中寫道，因為最弱小的航空公司中止營運，伊朗戰爭可能令全球數千架飛機被迫停飛。

飛機燃料價格的波動太猛烈，讓紐西蘭航空今（10）日暫停發布財測，公司兩周前完成的預期狀況，現在已全然不適用。紐航說，等市場與營運狀況趨於穩定後，才能給出今年度財測。預期這波燃料大漲的影響會在下半年呈現。

伊朗戰爭已超過一周，中東地區最大的幾家航空公司和機場受戰火波及，現營運幾近停擺。

德國漢莎航空執行長Carsten Spohr上周表示，漢莎有進行油價避險操作，這次在同業被迫調高票價時，相對具有優勢。同時，公司也將更多運能移到亞洲和非洲地區。

