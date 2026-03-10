快訊

美伊戰爭「快結束」還是「繼續打」？川普1天之內4件事連番改口一次看

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日在佛州邁阿密的川普國家多拉爾度假村向共和黨國會議員發表演說後，在台上做出手勢。路透
美國總統川普在對伊朗戰爭的說法上，自第一次空襲開始之前就一直顯得混亂且前後矛盾。CNN報導，他在9日短短幾個小時內，對同一個問題提出幾種截然不同的說法。

戰爭就要結束了…嗎？

美東時間9日下午最大的新聞，是從川普的談話來看，這場戰爭似乎已經接近尾聲。川普接受CBS新聞電話訪問時宣稱：「我認為這場戰爭已經非常完整了，差不多了。」

不過，幾乎在同一時間，美國國防部的快速回應帳號在「X」發文稱：「我們才剛開始戰鬥」，沒有提供任何額外說明。而川普在CBS電訪中的說法，也與他當天下午稍晚的發言大不相同。他在佛州對眾議院共和黨人發表演說時表示：「我們已經在許多方面贏了，但我們贏得還不夠。我們將比以往任何時候都更堅定地前進，以取得最終勝利，徹底終結這個長期存在的危險。」

在演說幾分鐘後，川普召開記者會時，再次把勝利描述為尚未完全達成。他說：「在敵人被完全而決定性擊敗之前，我們不會鬆手。」

川普還說：「我們現在就可以把這場戰爭稱為一項巨大的成功，就在離開這裡時，我也可以這麼說。但我們也可以走得更遠，而我們確實會走得更遠。」

伊朗防禦到底是被削弱，還是已經沒了？

川普對伊朗軍事能力的狀況也提出彼此矛盾的說法。他在接受CBS新聞訪問時暗示，伊朗已經沒有能力再作戰，稱：「伊朗沒有海軍、沒有通訊系統，也沒有空軍。他們能射的東西都已經射完了。如果你看看，他們已經什麼都沒有了。從軍事角度來說，什麼都沒有了。」

他在記者會上表示：「他們沒有雷達，沒有電信系統，一切都沒有了。」但他隨後又改口說，這些能力只是「大幅削弱」，而不是完全消失。例如，他先前說伊朗「沒有海軍」，但隨後改口稱：「伊朗的大部分海軍力量已經被擊沉。」他還很快提高聲稱美軍擊沉伊朗艦艇的數字：演說中說是46艘，到了記者會變成50艘，隨後又變成51艘。

雖然川普先前說伊朗基本上把能射的武器都用完了，但隨後又說伊朗的飛彈能力「大概只剩10%，甚至更少」，另一次又稱「大多數」飛彈已經被使用或摧毀，並表示：「無人機大概只剩25%，很快就會歸零。」

既存在又消失的伊朗領導階層

川普在記者會上強調戰爭成果時，一開始聲稱伊朗的領導階層已經完全消失。他說：「他們的一切都沒有了，包括他們的領導階層。」並補充：「他們沒有領導階層。」但他隨後又改口說「兩個層級的領導階層已經沒了」，並表示「多數人甚至從未聽過現在談到的那些領導人」。

不過，其中一個名字其實相當熟悉。伊朗的新任最高領袖是已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。川普先前才說伊朗的領導階層已經徹底消失，但僅7分鐘後又把穆吉塔巴描述為基本上延續原有領導體系的人物。

他說：「我感到失望，因為我們認為這只會讓這個國家面臨同樣的問題。所以看到他們做出這樣的選擇，我感到失望。」

伊朗用「戰斧飛彈」轟炸自己的小學？

伊朗國內一所小學在開戰當天遭到攻擊，儘管有大量證據顯示襲擊是美方所為，但川普7日語出驚人地表示，這起攻擊是伊朗所為。他在空軍一號上受訪時說：「根據我看到的情況，在我看來，那是伊朗做的。」之後又更肯定地說：「就是伊朗做的。」

川普9日舉行記者會被追問此事時，仍暗示是伊朗所為，但語氣沒有那麼肯定，並表示德黑蘭可能取得一枚「通用型」戰斧飛彈（Tomahawk）。然而戰斧飛彈是美製巡弋飛彈，外界並不認為伊朗擁有這種武器。

當有記者指出，當時站在他身旁的國防部長赫塞斯並沒有支持他關於伊朗該對此負責的說法時，川普也承認：「我當時其實沒有掌握足夠情況。我想這件事正在調查中。」但隨後又重申其他國家也擁有戰斧飛彈。他說：「不管調查結果如何，我都願意接受。」

以色列 伊朗 美國

