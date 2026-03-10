以色列論壇談女力因應地緣挑戰韌性 駐以代表出席

快訊

中央社／ 台北10日電

駐以色列代表李雅萍近日應以色列性別平權領袖邀請參加線上女力專題論壇。論壇聚焦女性在變動環境下的社會韌性，分享戰火下女性外交人員甘苦談，與會者也對台海局勢表達關切，展現民主夥伴間的情誼。

駐以色列代表處發布新聞稿表示，這次活動邀請台灣與菲律賓等駐以色列的女性大使、文化界領袖及性別平權代表等約80人參加。

李雅萍於會中強調，即使面對各種環境挑戰，女性始終是守護社會價值與穩定國家的關鍵韌性力量。她分享台以友好關係的最新發展，包括在婦女賦權、文化、人道議題及兩國人民互訪交流的成果。

代表處指出，與會的多位性平倡議領袖表示，期盼藉由象徵扶持與團結的國際婦女節，表彰台灣在全球扮演不可或缺的良善力量。台灣不僅堅定守護民主自由，長期在國際人道援助與醫療公衛領域提供貢獻也有目共睹。

代表處表示，在美以與伊朗戰爭持續之際，與會者高度關心台灣在以色列的僑胞。與會者認為，以色列社會深刻感受到台灣在以色列的影響力，尤其是在傳遞國際友誼、人道關懷等層面展現專業及韌性，期待台以友誼持續成長。

相關新聞

青森睡魔抵嘉！一起來趟超越台日友好的文化交流之旅

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，每年8月2日到8月7日就是大型睡魔花車燈籠跟著舞者「跳人」們一起遊街慶祝的熱鬧慶典。台灣的花燈雖然不會扛上山車被拉著跑，但睡魔燈籠的龐大規模，還有每年日子一到就該出門看花燈的性質，和台灣的元宵節還真有幾分神似。

全球護照排名出爐！這國再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡以可免簽前往192個旅遊目的地的成績，持續蟬聯全球最強護照；日本、南韓與阿拉伯聯合大公國則以187個目的地並列第2名。台灣以可免簽或落地簽前往134個目的地排名第31名，相較2月上升1名。

肯亞洪災造成大規模破壞...增至42死 近乎翻倍

肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死

贏球是義務輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

從球員的角度來看，這個新興的賽事似乎沒有什麼參加的理由：如果美國隊贏了，球員們只是完成了應該做的事，但如果美國輸了，就算是輸給一支實力強勁的隊伍，也算是表現不佳。

「俄粉」與「炮灰」：申請俄羅斯長居必須同意服役一年？

（德國之聲中文網）25歲的塞內加爾人迪奧普（Malick Diop）2023年喜獲俄羅斯獎學金，赴下諾夫哥羅德國立大學就讀。然而抵達俄羅斯後，他被征入軍隊擔任廚師，並被派往烏克蘭東部城市盧甘斯克。

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

日本8日晚間約10時17分（台灣時間當晚約9時17分）發生有感地震，震央在日本東北地方的青森縣等「三陸」地區外海；震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，規模則達6。

