以色列論壇談女力因應地緣挑戰韌性 駐以代表出席

駐以色列代表李雅萍近日應以色列性別平權領袖邀請參加線上女力專題論壇。論壇聚焦女性在變動環境下的社會韌性，分享戰火下女性外交人員甘苦談，與會者也對台海局勢表達關切，展現民主夥伴間的情誼。

駐以色列代表處發布新聞稿表示，這次活動邀請台灣與菲律賓等駐以色列的女性大使、文化界領袖及性別平權代表等約80人參加。

李雅萍於會中強調，即使面對各種環境挑戰，女性始終是守護社會價值與穩定國家的關鍵韌性力量。她分享台以友好關係的最新發展，包括在婦女賦權、文化、人道議題及兩國人民互訪交流的成果。

代表處指出，與會的多位性平倡議領袖表示，期盼藉由象徵扶持與團結的國際婦女節，表彰台灣在全球扮演不可或缺的良善力量。台灣不僅堅定守護民主自由，長期在國際人道援助與醫療公衛領域提供貢獻也有目共睹。

代表處表示，在美以與伊朗戰爭持續之際，與會者高度關心台灣在以色列的僑胞。與會者認為，以色列社會深刻感受到台灣在以色列的影響力，尤其是在傳遞國際友誼、人道關懷等層面展現專業及韌性，期待台以友誼持續成長。